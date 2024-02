Che fine ha fatto Zhang? Ecco cosa sta per succedere

La dirigenza pianifica il futuro dell’organico dell’Inter ma non ci sono ancora segnali fronte societario, entro fine febbraio dovrebbero trapelare nuovi dettagli sulla permanenza di Zhang

Quanto fatto vedere sul campo è un segnale indiscutibile del grande stato di forma dell’Inter fino a questo momento. Anche l’operato della dirigenza nerazzurra sembra pienamente supportare il progetto messo in piedi dal tecnico Simone Inzaghi ed è plausibile che le parti continueranno insieme lungo lo stesso binario per programmare anche le mosse che caratterizzeranno la sessione estiva di mercato. Da Medhi Taremi a Piotr Zielinski, passando per un terzo nome ancora incerto che potrebbe rinforzare il reparto difensivo. Tutto lascia presagire ulteriori passi in avanti.

Tutto fuorché gli esigui segnali che provengono dai piani alti in merito alla situazione societaria che l’Inter sta attraversando da ormai diversi mesi, in relazione alle voci sul possibile addio di Steven Zhang e del gruppo Suning alla guida dell’Inter. Non per volontà dello stesso imprenditore cinese, più volte dichiaratosi interessato a proseguire il proprio mandato sulla poltrona principale del club, quanto piuttosto a delle costrizioni imposte dal patto concordato tempo addietro con il fondo americano Oaktree sullo svincolo di un pacchetto debitorio da 350 milioni, interessi esclusi.

Nel caso in cui questo debito non dovesse essere ripagato per intero o rifinanziato in altro modo, per Zhang sarebbe davvero la fine. Le quote finirebbero in mano al fondo che avrebbe poi facoltà di rivenderle al miglior offerente sul mercato. E come noto, a seguire l’Inter da tempo ci sono occhi ovunque. Sia in Arabia Saudita che negli stessi Stati Uniti, con Goldman & Sachs operativi alla ricerca di potenziali alleati di Suning nel tentativo di salvare il salvabile.

Da Zhang nessun segnale sul futuro dell’Inter, maggio termine ultimo per il rientro del debito

Finora da parte di Zhang e il resto della presidenza non è stato fatto trasparire nulla. Eppure ci si aspetta che entro la fine del mese di febbraio si possa conoscere qualcosa di più. Perché più il tempo scorre, più l’ansia cresce anche fra i tifosi. Tanto felici per i risultati conquistati sul campo quanto in apprensione per un futuro che appare ancora troppo incerto.

L’unica certezza è data dal fatto che – come confermato addietro – funzionari ed esperti sono in costante lavoro per permettere a Suning di possedere a mezzo della sua società sussidiaria l’intero pacchetto azionario dell’Inter. Un club in costante crescita in Europa e a livello internazionale su cui poter investire molto anche in futuro.