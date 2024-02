L’acquisto a zero di Zielinski non allontana Barella dall’Inter: il club pensa a un investimento da 35 milioni per tenere lontano il City

Sono tanti i club esteri interessati a Nicolò Barella, a partire dal Manchester City di Guardiola. Il tecnico spagnolo non ha mai nascosto il proprio debole per il centrocampista sardo. Ma gli estimatori dell’ex Cagliari sono ovunque: in Premier, in Germania, in Spagna, in Francia…

Dacché l’Inter, l’estate scorsa, ha acquistato con un importante sforzo economico Davide Frattesi dal Sassuolo, in tanti hanno cominciato a pensare che la società potesse essere pronta a vendere Barella. In realtà, i fatti hanno dimostrato che l’Inter continua a giudicare il sardo come un giocatore chiave, da tutelare e a cui affidarsi.

Marotta e Ausilio hanno espresso chiaramente la volontà da parte della dirigenza di blindare il centrocampista all’Inter. E mentre si continua a lavorare al rinnovo di Lautaro, il club nerazzurro potrebbe già aver trovato un accordo di massima con Barella.

Molti quotidiani sportivi hanno perciò rivelato che presto dovrebbe arrivare anche il rinnovo di Nicolò Barella, il cui contratto attuale scade nel 2026. C’è però chi continua a insistere sulla possibilità di una cessione. In Inghilterra, per esempio, sono convinti che l’arrivo di Zielinski possa essere interpretato come l’ennesimo indizio che preannuncia la cessione del sardo.

35 milioni per blindare Barella e allontanare Guardiola

Non ci sono molti dubbi sul fatto che il Manchester City possa essere interessato a Barella. Anche l’estate scorsa i Citizen si sono mossi con una richiesta di informazioni. Un anno fa, invece, a gennaio, si era fatto avanti il Chelsea. In tutti e due i casi, l’Inter ha ribadito l’incedibilità del centrocampista.

I siti britannici che ipotizzano un nuovo assalto del City a Barella, suggerendo una disponibilità dell’Inter a cedere, scrivono sostanzialmente il falso. L’Inter, infatti, ha intenzione di investire 35 milioni per tenere Barella a Milano fino al 2029.

Pochi si figurano quanto sia complicato per un giornalista sportivo uscire ogni giorno con una, due, tre o più nuove notizie riguardanti il calcio, anche se non c’è nulla di cui varrebbe la pena parlare. Ed è così che nascono le suggestioni di calciomercato.

Un giornalista a caso accosta quel giocatore a quella squadra. Un altro giornalista riformula la notizia, arricchendola di particolari, finché la suggestione si trasforma in una voce più strutturata e quasi credibile.

E qui sorge un altro problema. È di fatto impossibile ridurre tutte le suggestioni a chiacchiere inutili, dato che ogni voce di mercato, per quanto fantasiosa, potrebbe nascere da elementi oggettivi, come l’analisi della situazione particolare di tale calciatore o tale club.

Proprio in questo senso, è giusto non sottostimare alcuna voce. Ciò che andrebbe fatto è ragionare sulla suggestione, valutarla, cercare possibili conferme o smentite e argomentare al tal proposito. E quando invece non sono disponibili né conferme né smentite, avere la decenza di comunicare al lettore che si tratta solo di fantasie.

Il futuro in nerazzurro del centrocampista sardo

Nicolò Barella sembra destinato a rinnovare fino al2029, con un ingaggio che crescerà fino a 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Una somma a cui, ovviamente, si aggiungeranno alcuni premi legati ai risultati in Europa dell’Inter. In pratica, il club nerazzurro vuole fare di Barella il secondo giocatore più pagato dopo Lautaro.

Alla cessione non ci pensa nessuno. Poi, naturalmente, di fronte a offerte impossibili da rifiutare, cioè sopra gli 80 milioni, Zhang potrebbe anche decidere di cambiare strategia e aprire alla vendita. Per ora, però, anche il presidente cinese sembra convinto che la soluzione migliore sia blindare il centrocampista.

E proprio da Zhang si attende ora l’ok per chiudere il rinnovo. L’accordo fra giocatore e dirigenza già dovrebbe esserci: 7 milioni all’anno, per 5 anni. Ecco dunque i 35 milioni che il club è pronto a versare al suo giocatore.