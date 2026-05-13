Coppa Italia, Inter a caccia della decima. Ma niente stella d’argento

La squadra di Chivu stasera contende il trofeo alla Lazio di Sarri. I nerazzurri vogliono fare uno storico double

Mancano poche ore al calcio d’inizio della finale tra Lazio e Inter. In palio c’è la Coppa Italia in una partita strana, visto che le due squadre si sono affrontate sullo stesso campo appena quattro giorni fa in Serie A. Per i nerazzurri di Cristian Chivu, che hanno già vinto lo scudetto, è un po’ la ciliegina sulla torta. Per i biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, è tutta la torta. Senza vittoria niente coppe europee la prossima stagione.

Proprio per questo tante squadre tiferanno Inter. Lo hanno ammesso candidamente quelli dell’Atalanta, attualmente settimi in classifica. Posizione che, se non trionferà la Lazio, varrà la qualificazione in Conference. Una coppa che vogliono evitare Roma e Como – oggi quinta e sesta – che preferiscono l’Europa League, pur avendo ancora chance di andare in Champions. Per i nerazzurri il successo sarebbe doppiamente storico.

Da un lato Chivu potrebbe piazzare il doblete alla sua prima stagione in panchina. Dall’altra per l’Inter sarebbe la decima Coppa Italia. Ci sarà una stella d’argento accanto alle due d’oro sulle maglie nerazzurre? Il regolamento non prevede che sia automatico (e infatti la Juventus non l’ha messa). In teoria Marotta potrebbe fare richiesta alla Figc, ma secondo la Gazzetta dello Sport non verrà aperta una pratica federale per ottenerla.