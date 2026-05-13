Thuram tra infortunio e talpa stanata all’Inter: ecco cos’è successo

Nelle ultime ore prima della finale di Coppa Italia, il bomber francese è stato al centro di voci contrastanti. Ecco com’è andata veramente

Salvo (ulteriori) sorprese, questa sera Cristian Chivu dovrebbe schierare la ThuLa in attacco. Confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram già vista sempre contro la Lazio sabato in campionato, nonostante il piccolo caso che ha coinvolto il centravanti transalpino. Ieri mattina è circolata la notizia di un lieve infortunio: una contrattura che lo avrebbe escluso dalla finale di Coppa Italia.

Ma poi Tikus ha preso regolarmente parte all’allenamento dell’Inter insieme ai compagni. E allora si è sparsa la voce che l’infortunio era una fake news creata da Chivu per stanare la talpa nello staff medico da licenziare a fine stagione. Intervenuto a Radio Radio, il giornalista Franco Vanni ha spiegato come sono andate le cose: “È stata una cosa divertente. Partiamo dalla realtà dei fatti: Thuram lunedì in allenamento ha sentito un dolore. È stato testato, gli sono stati fatti gli esami del caso: pericolo scampato, allarme rientrato”.

“Ieri si è allenato e stasera dovrebbe giocare. Un collega affidabile e simpatico di una tv locale (Musmarra) ha fatto una battuta, dicendo che l’hanno fatto per stanare una talpa che parla con i giornalisti di questioni mediche. Il problema è che la battuta è diventata un tweet, quel tweet sono diventati cento tweet, poi è finito su Instagram e Tik Tok. Quindi con il solito meccanismo a valanga dei social network, una battuta è diventata realtà. Ma non c’era dolo o malafede. Il problema è che sui social tutto diventa indiscrezione e complotto”.