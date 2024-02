“Grande offerta dall’Arabia”: Pavard, l’Inter ‘trema’

Dopo il rifiuto di Danilo al passaggio in Arabia Saudita, club locali potrebbero fiondarsi anche su Pavard in estate. Per l’Inter resta incedibile visti gli ultimi risultati

Il grande esodo di vecchie glorie dai campionati più importanti d’Europa verso la nuova realtà araba di Saudi Pro League ha rappresentato lo scorso anno una vera rivoluzione inattesa per il calcio internazionale. Calciatori come Cristiano Ronaldo, precursore del movimento, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly e Marcelo Brozovic sono soltanto alcuni che vi hanno preso parte. E molti altri li hanno seguiti anche la scorsa estate.

Nonostante col tempo si siano resi conto di quanto differente sia il livello qualitativo in campo, per molti resta una destinazione ambita soprattutto sotto il profilo economico. E anche club cedenti europei ne vorrebbero continuare ad approfittare in futuro. Comprese alcune realtà nostrane di Serie A.

Ultimamente si è fatto ben notare il difensore centrale Benjamin Pavard, per prestazioni e carattere lungo il versante del centro-destra al fianco di altri top player come Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. E proprio su di lui alcuni club arabi potrebbero tentare di mettere le mani con la consapevolezza che l’Inter potrebbe richiedere sul mercato almeno 40 milioni di euro. Nulla che comporti, in ogni caso, un affare al quale la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio siano intenzionati a dare ascolto. Perché per Simone Inzaghi un calciatore simile è troppo prezioso per esser ceduto con tanta semplicità e per di più dopo appena un anno di permanenza in qualità di sostituto di Milan Skriniar, perso per cattiva gestione e negligenza a parametro zero.

Pavard come Danilo nel mirino arabo di Saudi Pro League, Inter ferma sulla permanenza

Il pericolo resta comunque e l’Inter dovrà comunque guardarsi le spalle. Soprattutto nel momento in cui, come accaduto già nel corso della sessione invernale di mercato, altri club di Serie A come la Juventus dovessero continuare a blindare i propri calciatori.

Dall’Arabia era infatti giunta una mega offerta per il proprio centrale difensivo Danilo, ma quest’ultimo ha prontamente rifiutato ogni tentativo di approccio affidando completamente sé stesso al progetto bianconero con tanto di rinnovo di contratto ancora in bilico e in scadenza nel giugno del 2025. Dopo il no sul brasiliano, è possibile che tutte le attenzioni ricadano su Pavard. Uno che sta facendo davvero bene in un campionato totalmente nuovo e con grande esperienza internazionale.