Pronta la firma con l’Inter: seconda stella e ‘regalo’ a Inzaghi

La dirigenza nerazzurra è pronta a rinnovare la propria fiducia nei confronti del tecnico piacentino in questo modo, svelato quel che può accadere tra pochi mesi

Procede in ottimo modo il cammino dell’Inter, club che nonostante l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia per mano del Bologna si è già regalato un trofeo in stagione, quello della Supercoppa ottenuta a Ryiad lo scorso 22 gennaio contro il Napoli.

Non solo, la formazione di Simone Inzaghi si trova al comando della classifica di Serie A con un vantaggio significativo sulla Juventus, distante in questo momento di sette lunghezze dai nerazzurri nonostante l’appuntamento in più rispetto al club meneghino. Come procede, invece, il percorso europeo dell’Inter? Ottimo anche quello, con Lautaro e compagni chiamati il prossimo martedì sera a provare a rispondere presente contro l’Atletico Madrid nell’atto numero uno degli ottavi di finale di Champions League.

Impressionante, c’è da dirlo, il rullino di marcia tenuto da parte della formazione vicecampione d’Europa in carica in questa prima parte di stagione, merito sicuramente anche del tecnico piacentino che sta riuscendo a valorizzare al meglio alcune delle proprie pedine (vedi i casi inerenti a Thuram e Calhanoglu, col centrocampista turco che una volta spostato in cabina di regia dall’ex allenatore laziale ha aumentato ancor di più il livello delle proprie prestazioni).

A sorprendere, inoltre, non sono i singoli risultati fatti registrare dall’Inter in quest’avvio stagionale (coi nerazzurri sinora messi due sole volte al tappeto in questa regular-season, prima dal Sassuolo in campionato e poi dal Bologna in Coppa Italia ai tempi supplementari), bensì lo spumeggiante gioco messo in mostra da parte dell’attuale Capolista di A ed è qui che vanno riconosciuti i meriti a Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, nella passata stagione vicinissimo all’esonero, è poi stato in grado di riprendersi alla grande nelle settimane successive, fino ad aver portato i nerazzurri in finale di Champions. Questo l’episodio che ha fatto scattare qualcosina nella testa dei calciatori e del proprio allenatore, spinti in questa stagione da una forza motrice in più. Ad essersi resa conto di questo, in particolar modo, è la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, pronta a rinnovare la propria fiducia nei confronti del ‘Re di Coppe’ in caso di Scudetto al termine di quest’annata calcistica.

Inzaghi-Inter, via libera al rinnovo fino al 2026 per il tecnico in caso di Scudetto

Prima d’ora non era mai stato così coeso il legame tra la dirigenza dell’Inter e Simone Inzaghi, tecnico legato ai nerazzurri da un accordo siglato nello scorso settembre e valido sino a giugno 2025.

Il club meneghino, a differenza di quanto accaduto in passato, è consapevole di avere nelle proprie mani uno dei migliori allenatori del futuro, ragion per cui la priorità di Marotta e Ausilio è quella di non lasciarsi sfuggire un grande tecnico come Simone Inzaghi, tra l’altro con valori umani del tutto importanti. In caso di seconda stella, infatti, l’ex allenatore biancoceleste finirebbe per rinforzare il proprio legame con l’Inter fino al 2026, con relativo adeguamento economico, come sorta di premio per via di quanto fatto di buono in questi ultimi mesi. Questo lo scenario che ha già preso vita dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.