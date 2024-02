DIRETTA Serie A, Inter-Salernitana: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Salernitana di Liverani nella 25esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita la Salernitana allo stadio Giuseppe Meazza nel secondo anticipo del venerdì valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Un autentico testa coda tra la prima e l’ultima della classe che sarà diretto dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno aperto una striscia di cinque vittorie di fila contro il Verona, il Monza, la Fiorentina e soprattutto negli scontri diretti contro la Juventus e la Roma, vanno a caccia di un altro successo. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per allungare in testa e portarsi rispettivamente a +10 sulla Juve e +11 sul Milan, prima di rituffarsi nella Champions League. Dall’altro lato i granata di Fabio Liverani, a suo esordio in panchina al posto dell’esonerato Filippo Inzaghi, sognano il colpaccio dopo il ko contro l’Empoli per provare una clamorosa rimonta in chiave salvezza. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con un netto 4-0 grazie al poker messo a segno da Lautaro Martinez entrato nel secondo tempo. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.