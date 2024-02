Formazioni UFFICIALI Inter-Salernitana: Inzaghi fa rifiatare gli esterni

Le scelte di Inzaghi e Liverani per la sfida del Meazza valevole per la venticinquesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della gara tra l’Inter e la Salernitana.

Inzaghi non esagera, il turnover è mini perché nemmeno l’ultima in classifica va sottovalutata. Il tecnico nerazzurro cambia gli esterni, rilanciando Dumfries dal 1′ dopo sei panchine consecutive. A sinistra gioca Carlos Augusto. De Vrij al posto dell’infortunato Acerbi, a centrocampo e in attacco giocano i titolarissimi. Per la prima sulla panchina granata, Liverani opta per un 3-4-1-2: Boateng al centro della difesa, l’ex Candreva a supporto di Tchaouna e Dia.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Pellegrino, Boateng, Pasalidis; Sambia, Basic, Coulibaly, Zanoli; Candreva; Tchaouna, Dia. All.: Liverani

ARBITRO: Piccinini di Forlì