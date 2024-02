Inter-Salernitana, la decisione di Inzaghi su Dumfries

Le ultimissime sul probabile undici nerazzurro che scenderà in campo questa sera contro la squadra di Liverani. Ecco cosa filtra sul conto dell’olandese

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Salernitana, match valido per la 25esima giornata di campionato che prenderà il via questa sera alle ore 21:00 al ‘Meazza’. Da una parte troviamo la formazione di Simone Inzaghi, forte di sette successi consecutivi ottenuti in quest’inizio del 2024, dall’altro i ‘granata’ che hanno da poco cambiato allenatore.

Il neo tecnico dei campani, Fabio Liverani, sembra orientato a voler dare un nuovo tipo di impronta alla propria squadra, a differenza di Filippo Inzaghi che soltanto sino alla scorsa giornata ha sempre e comunque optato per un 3-4-2-1 di base.

Questa volta invece, a differenza di quanto accaduto nel match d’andata con l’Inter (con Gyomber e compagni schieratisi sempre con la difesa a tre), l’attuale ultima forza del torneo dovrebbe finire per mettersi a quattro dietro, coi nuovi arrivati Manolas e Pellegrino chiamati a comandare la difesa a discapito di Jerome Boateng, approdato anche lui in Campania nella scorsa finestra di mercato invernale.

Nell’undici titolare dell’Inter, invece, eccezion fatta per de Vrij e Carlos Augusto (con Acerbi costretto a restare ai box per qualche settimana a causa del lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra), dovrebbe finire per rivedersi in campo dal 1′ anche Denzel Dumfries.

Dumfries di nuovo titolare dopo 41 giorni: l’olandese verso il ritorno dal 1′ con la Salernitana

Novità in arrivo nel possibile undici titolare dell’Inter. Il tecnico Simone Inzaghi sembra, infatti, orientato a voler tornare a fare affidamento su Denzel Dumfries dal primo minuto, calciatore che non figura nello scacchiere iniziale dei nerazzurri da ben 6 partite.

Risale allo scorso 6 gennaio l’ultima da titolare dell’olandese con la formazione vicecampione d’Europa in carica, giorno di Inter-Verona (match conclusosi in quel caso per 2-1 in favore del club meneghino). Una chance, questa, che dev’essere sfruttata al meglio dal classe ’96, vista e considerata la concorrenza di Matteo Darmian e del neo arrivato Tajon Buchanan, calciatore (con all’attivo zero minuti con questa nuova maglia) che potrebbe finire per esordire proprio nella serata di oggi.

In caso di risultato a proprio favore il tecnico piacentino potrebbe, infatti, finire per optare per l’inserimento dell’ex Club Brugge a gara in corso. L’intera tifoseria interista è ansiosa nel vedere all’opera il classe ’99, approdato a Milano nella scorsa finestra di mercato con l’intento di provare a giocarsi le proprie carte.