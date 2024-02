Tutto pronto per l’addio: il sostituto ha già firmato

Sondaggi dalla Premier League per Dumfries e addio vicino senza rinnovo di contratto, l’Inter ha già con sé Buchanan come sostituto

L‘Inter sta per entrare nel vivo del finale di stagione, con le prossime sfide degli ottavi di Champions League da tenere in considerazione in parallelo al resto delle giornate ancora da disputare in campionato con l’unico obiettivo di apporre il ventesimo scudetto sulla maglia. A trascinare verso il successo il club sono soprattutto i suoi protagonisti, i quali quotidianamente e in ogni reparto s’impegnano per mantenere il livello qualitativo di squadra al massimo.

Buona parte dei meriti vanno anche a Simone Inzaghi e al resto della dirigenza nerazzurra, fornitrice ancora una volta di profili di spessore per puntellare a dovere l’organico in chiave futura. Gli ultimi colpi di mercato piazzati dall’Inter per la stagione in corso sono stati Benjamin Pavard, Yann Sommer e Marcus Thuram sopra tutti gli altri e a questi si è unito anche Tajon Buchanan qualche settimana fa come rinforzo necessario per prendere il posto di Juan Cuadrado infortunato e ormai proiettato a lasciare il club a fine stagione.

Ma il colombiano non sarà l’unico. A lui potrebbero aggiungersi anche Stefano Sensi e Alexis Sanchez con buon margine di certezza, mentre la dirigenza dovrà oltretutto valutare un’ulteriore cessione di rilevanza economica per poter spuntare in verde anche quest’anno la voce dei ricavi da inserire in bilancio. Fra i tanti possibili papabili in rosa, Denzel Dumfries svetta su tutti.

Via Dumfries in estate e sondaggi dall’Aston Villa, al suo posto c”è già Buchanan

L’esterno destro olandese appare infatti agli occhi di molti come il calciatore che dovrebbe salutare l’Inter al termine della stagione, slanciato dal mancato raggiungimento di un accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2025. Con la questione decisamente interrotta dalla dirigenza in questo momento, il calciatore resterà dunque con un solo anno di contratto in essere e per questo motivo non si potrà rischiare che parta a parametro zero.

Vero è che in ogni caso l’Inter dovrà sacrificare parte del suo valore di cartellino per permettere alle società interessata di formulare proposte idonee e facilmente accettabili. Fra queste, spicca il nome dell’Aston Villa in Premier League. La squadra di Unai Emery e Nicolò Zaniolo sta vivendo un grande momento in questa stagione per merito e risultati ottenuti sul campo, tanto da sognare un posto in Europa e accrescere così il proprio blasone come non si faceva da tempo. Dumfries costituirebbe un ottimo rinforzo, come rimarcato da ‘Hitc Football’, per puntare al salto di qualità definitivo. E fronte nerazzurro non ci sarebbe certo un muro invalicabile. Specie se consideriamo Buchanan come un rinforzo già preventivamente prelevato sul mercato.