Possibile girandola di cambi in arrivo, questa volta nella gestione tecnica di determinate big europee. Coinvolto anche l’ex allenatore della Roma e non solo

Era e resta ancora da delineare il futuro di Jose Mourinho, tecnico esonerato dalla Roma lo scorso 17 gennaio e dove al suo posto è poi subentrato Daniele De Rossi alla guida del club capitolino, con all’attivo 3 vittorie e 1 sola sconfitta negli ultimi 4 match di campionato.

Proprio come accaduto in passato, il nome del portoghese è tornato ad essere accostato con una certa insistenza a diversi club arabi (voci, queste, al momento allontanate). Nel frattempo, negli scorsi giorni, ha preso vita la pista Mourinho-Bayern Monaco, coi bavaresi ora secondi nella griglia generale di Bundesliga e reduci dal pesante ko esterno per 3-0 rimediato una settimana fa esatta contro i rivali del Bayer Leverkusen, ora primo in classifica a +5 sulla formazione di Thomas Tuchel.

A farne le spese potrebbe ben presto essere proprio il tecnico tedesco, legato in teoria ai bavaresi da un accordo valido sino a giugno 2025. Scotta sempre più, infatti, la panchina dell’allenatore ora 50enne, che potrebbe così finire per dire addio ai suoi ragazzi nel corso della prossima estate. La notizia, però, è un’altra: quella che in caso di effettivo approdo sulla panchina del Bayern Monaco, Jose Mourinho potrebbe finire per portarsi con sé qualche calciatore militante quest’oggi nel campionato di Serie A. Tra questi, occhio anche al nome di un titolarissimo dell’Inter.

Bastoni al Bayern Monaco con Mourinho? Il tecnico portoghese può provarci così in estate

Alessandro Bastoni, in rete nello scorso weekend di Serie A contro la Roma, figura tra quei nomi che Jose Mourinho potrebbe finire per richiedere all’intera dirigenza bavarese in caso di effettivo approdo in Germania nel bel mezzo della prossima estate.

Il Bayern Monaco era e resta, infatti, a caccia di nuove soluzioni difensive in quanto non convincono del tutto le prestazioni offerte sinora da Dayot Upamecano e Matthijs de Ligt al centro della difesa. Questa la ragione principale per cui, a dire il vero, l’organigramma dirigenziale dei tedeschi aveva già posto da diversi mesi il nome del classe ’99 sotto il proprio mirino, che potrebbe finire per tornare di moda nel momento in cui il tecnico portoghese dovesse, per davvero, sbarcare in Baviera a partire dal prossimo giugno. Di 50 milioni di euro l’offerta che la formazione tedesca potrebbe provare a riporre sul tavolo dell’Inter per l’ex Atalanta e Parma, anche se non sarà affatto semplice provare a privare il club meneghino del proprio numero 95.