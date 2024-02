Carlos Augusto via subito, offerta importante all’Inter

C’è il rischio che qualche pretendente, due in particolar modo, possa farsi avanti in estate per il brasiliano, sin qui autore di un’importante stagione

Arrivato in estate a Milano con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus, Carlos Augusto sta continuando a rivelarsi un’ottima risorsa per il club meneghino.

Nonostante il laterale brasiliano non sia un titolare dell’undici iniziale di Simone Inzaghi, anche e soprattutto per merito di Federico Dimarco (va detto), il classe ’99 è ugualmente riuscito a ritagliarsi il proprio spazio in quest’Inter (per giunta al suo primo anno con questa nuova maglia). Lo testimoniano le 32 presenze accumulate dall’attuale numero 30 nerazzurro in questa prima parte di stagione, 11 di queste dal primo minuto e a cui si sommano, inoltre, 1 rete e 1 assist.

Già nella passata annata, quando ancora a difesa dei colori del Monza, Carlos Augusto aveva dato l’impressione di essere un giocatore importante ma quel che sorprende, in realtà, è il fatto che al giorno d’oggi l’esterno 25enne stia riuscendo a farsi trovare sempre pronto, anche da subentrante o – peggio ancora – in una posizione non sua (ricordiamoci, infatti, anche di quando il brasiliano è stato schierato in più occasioni dal tecnico piacentino nei tre di difesa).

Un calciatore di grande affidabilità. È questo ciò che si sta rivelando in fin dei conti l’ex biancorosso, che potrebbe così finire per diventare uno degli uomini mercato della prossima estate. L’Atalanta uno di quei club che potrebbe provare a farsi avanti per il calciatore che in passato ha militato tra le file del Corinthians, fresco tra l’altro di convocazione in Nazionale ‘Verdeoro’ in stagione, ma non solo.

Atalanta e Bayer Leverkusen a caccia di cambiamenti sulla sinistra: occhio all’idea Carlos Augusto

In casa Atalanta continua a non convincere la situazione legata a Mitchel Bakker, arrivato in estate come potenziale titolare e rivelatosi soltanto l’ultimissima ruota del carro di Gian Piero Gasperini in quella posizione strategica di campo.

Proprio il tecnico dei bergamaschi, infatti, sta continuando a preferire il giovane Matteo Ruggeri all’ex Psg, con all’attivo 12 presenze in stagione, 8 di queste in campionato. 223, in totale, i minuti raccolti dal laterale olandese in questa prima parte di stagione, che potrebbe eccome finire per separarsi dalla ‘Dea’ al termine di quest’annata, con gli orobici che a quel punto potrebbero anche provare a prendere in considerazione l’idea di tentare un’avanzata in favore di Carlos Augusto.

Un’altra società che potrebbe escogitare il medesimo tipo di piano è il Bayer Leverkusen, che con ogni probabilità finirà per dire addio in estate ad Alejandro Grimaldo, accasatosi soltanto pochi mesi fa alla formazione di Xabi Alonso a parametro zero e con all’attivo 10 gol e 11 assist (capite bene, quindi, quanto sarà difficile per la formazione tedesca provare a trattenere il laterale spagnolo). Ad ogni modo, è necessaria una cifra importante per far sì che l’Inter lasci andare eventualmente il proprio numero 20, più o meno sui 25 milioni di euro.