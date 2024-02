“È il massimo”: Zirkzee-Inter, l’annuncio fa sognare

L’attaccante olandese strizza l’occhio verso i nerazzurri (e non solo) in questo modo. Spunta intanto un riferimento a sorpresa col ‘Meazza’

È Joshua Zirkzee uno dei più grandi protagonisti di quest’avvio di Serie A. L’ex Bayern Monaco ha già realizzato 9 reti e 6 assist in questa prima parte di stagione, otto di questi centri in campionato.

Al suo secondo anno in Italia, il classe ’01 sta confermando di essere uno dei migliori giovani in circolazione. Senso del gol, dribbling nello stretto, rapidità d’esecuzione, accelerazione e regista d’attacco. Queste le caratteristiche che descrivono al meglio l’attuale numero 9 del Bologna, formazione che trascinata dall’attaccante olandese sta continuando la propria rincorsa verso l’Europa.

Le grandi giocate messe in mostra da Zirkzee non hanno fatto nient’altro che attirare l’attenzione delle più grandi d’Europa (Bayern incluso, società che ha avuto in custodia il ragazzo nato a Schiedam soltanto sino a qualche mese fa). Non solo, in quest’elenco s’hanno da includersi anche Inter e Milan, rossoneri in particolar modo.

Entrambe le cugine milanesi sono, infatti, a caccia di nuove pedine offensive in vista della prossima stagione. Ad aver messo le mani avanti sono stati innanzitutto i nerazzurri, che hanno quantomeno già chiuso per Mehdi Taremi, ad un passo dall’approdo a Milanello soltanto nella passata estate.

L’attaccante iraniano si unirà ufficialmente al club di ‘Viale della Liberazione’ a partire dal prossimo luglio a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro a stagione. Nel frattempo, facendo riferimento anche agli accostamenti degli ultimi mesi, Marotta e Ausilio stanno continuando a tenere a portata di mano anche il nome del ventiduenne, ricercato in maniera concreta anche dalla dirigenza rossonera. Questa volta, a differenza di quanto accaduto in passato, ad aver teso la mano verso le due milanesi è stato proprio il diretto interessato.

Zirkzee all’improvviso: “Giocare bene a San Siro, contro Inter o Milan, è un qualcosa di fantastico”

Nel corso di una lunga intervista concessa davanti ai microfoni di ‘Sportweek’, l’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, ha avuto tempo e modo di soffermarsi su diversi temi, cominciando dal modo in cui sta vivendo questa sua seconda stagione calcistica al fianco della formazione di Thiago Motta.

Nelle dichiarazioni rilasciate dall’attaccante olandese, ad aver attirato l’attenzione sono state queste righe: “San Siro è uno stadio fantastico. Giocare bene lì, contro Inter o Milan, è il massimo” e a questo punto viene da chiedersi se si tratti di un semplice dato di fatto oppure di un’indizio di mercato. Quel che è certo intanto è che, a prescindere da tutto, l’ex Bayern Monaco abbia teso un importante assist in favore delle due cugine milanesi.