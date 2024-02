Il ‘nuovo Gudmundsson’ per l’Inter: proposta sul tavolo

L’alter ego dell’islandese potrebbe giungere direttamente dalla B, percorrendo così le stesse e identiche orme dell’attaccante del Genoa. Spunta uno scenario a sorpresa in vista di giugno

Ha sorpreso chiunque l’impatto avuto da Albert Gudmundsson (in Liguria da gennaio 2022) sul Genoa in questa prima parte di stagione. Undici, di fatto, le reti realizzate in quest’avvio dall’attaccante islandese, a cui si sommano inoltre tre assist.

Le splendide prestazioni offerte in questi primi sei mesi dal classe ’97 hanno, infatti, spinto la Fiorentina a porre sul tavolo della società ligure nella scorsa finestra di calciomercato invernale un’offerta vicina ai 20 milioni di euro proprio per il numero 11 del ‘Grifone’, poi rifiutata dai rossoblù che a loro volta valutano il calciatore almeno 30 milioni di euro.

Gudmundsson, che piace anche all’Inter, s’ha da considerarsi ormai fuori dalla portata dei nerazzurri. È vero, la seconda punta 26enne è finita nei radar della dirigenza interista negli ultimi tempi, ma è impensabile che il club meneghino vada eventualmente a compiere una spesa simile per una potenziale riserva. Necessario, quindi, trovare un piano B.

A poter tendere una sorta di assist in favore della formazione vicecampione d’Europa in carica potrebbero essere gli agenti di un calciatore che milita quest’oggi in Serie B, campionato in cui (ancor prima di approdare in Serie A col Genoa) militava soltanto fino a pochi mesi fa lo stesso Gudmundsson, capace di mettere a referto 14 reti e 5 assist nella scorsa stagione e, diciamocelo chiaramente, in pochi – se non nessuno – si aspettavano che l’ex Psv (con all’attivo 9 gol in campionato) potesse far così bene alla sua prima esperienza nel massimo torneo italiano.

Occhio al nome di Dennis Man, esterno del Parma che potrebbe venir proposto all’Inter

C’è anche lo zampino di Dennis Man nel primo posto attualmente ricoperto dal Parma di Fabio Pecchia nella classifica generale di Serie B, coi parmigiani al momento a +6 sulle principali inseguitrici Cremonese e Como.

Undici reti e sei assist. Questi i numeri fatti registrare in quest’inizio di stagione dall’attuale numero 98 dei gialloblù, anche lui un puro esterno d’attacco (all’occorrenza anche seconda punta) proprio come Albert Gudmundsson. Il classe ’98, che sogna il salto di categoria al termine di quest’annata, potrebbe finire per essere proposto tramite agenti in estate a qualche club di Serie A, tra cui l’Inter, per via dell’ottimo rendimento avuto sinora sul campo. Rapido, veloce, tecnico e in grado di ribaltare l’azione. Queste le principali caratteristiche che accomunano l’esterno rumeno – dotato di un gran tiro da fuori – all’attuale numero 11 del Genoa, diventato in soli pochi mesi uno dei calciatori col più alto rendimento nel massimo campionato italiano.