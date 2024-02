Real e City favorite in Champions: “Non considero l’Inter”

Due big in pole per la vittoria della Champions League e già in vantaggio agli ottavi, l’Inter è terza per Barzagli ma anche nei sondaggi

Dopo mesi di attesa è ripartita con il piglio giusto la competizione europea più seguita di sempre. Gli ottavi di Champions League hanno infatti aperto le danze della fase ad eliminazione diretta con Manchester City e Real Madrid ancora una volta protagoniste.

I campioni uscenti guidati da Pep Guardiola hanno superato il primo scoglio del match d’andata contro il Copenaghen con tre reti all’attivo ed una sola subita, mettendo dunque su un piano in discesa le chance di passaggio del turno. Partita ben più ostica, al contrario, per gli uomini in casacca bianca di Carlo Ancelotti – ieri con indosso la terza divisa total black – contro il Lipsia. I padroni di casa hanno infatti saputo tenere testa alle tante avanzate spagnole e hanno saputo anche contrattaccare con estrema pericolosità, lasciando sulla bocca degli spettatori una sensazione sorprendente. Nonostante il gol di vantaggio ad opera di Brahim Diaz, ex conoscenza del Milan e del campionato di Serie A, l’ottavo è ancora tutto da decidere nella sfida di ritorno.

Barzagli rivela: “Real e City le più forti, ma l’Inter…”

In questo primo quadro, le due formazioni restano comunque le strafavorite alla vittoria finale della edizione attuale di Champions League. Lo rivelano i numeri statistici e le previsioni di Opta Analytics, ma anche quanti – tra esperti ed ex calciatori – conoscono a fondo la qualità delle due rivali dirette. Ne ha parlato anche Andrea Barzagli, ex difensore centrale di Juventus e Nazionale Italiana, a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Anche se non è facile ripetersi, il City è favorito e il Real dimostra il fatto che questa cosa sia possibile. Vanno avanti sempre le più forti, quelle coi calciatori migliori. Non è un grande momento per le altre big europee, ma l’Inter è entusiasta del percorso compiuto lo scorso anno e sta facendo bene in Italia“, ha commentato il prima battuta.

Per me l’Inter sarà comunque favorita contro l’Atletico Madrid e se è stata capace di arrivare in finale lo scorso anno, si tratta di una squadra rodata e con esperienza. Se non la metto fra le favorite è perché ci sono già le prime due“, ha poi concluso Barzagli con una precisazione sottile ma esplicita. City e Real potrebbero arrivare fino in fondo al proprio percorso, mentre i nerazzurri dovranno darsi un gran da fare per potersi ripetere. Ma il calcio delle stelle riserva sempre grandi sorprese.