Rispunta Zilliacus: offerta clamorosa per Zhang

L’imprenditore finlandese è tornato a farsi avanti per l’Inter, questa volta in maniera serissima. Presentata una proposta da capogiro per l’acquisizione del club meneghino

Prosegue l’ottimo momento di forma dell’Inter sul campo. Già 8 i successi raccolti consecutivamente dai nerazzurri in quest’inizio del 2024, per ultimo quello di ieri contro la Salernitana. Ad aprire le danze la rete del solito Marcus Thuram, a chiudere i conti invece Marko Arnautovic (di mezzo anche le marcature di Capitan Lautaro e Dumfries).

Ottima la prova offerta dalla formazione vicecampione d’Europa in carica anche nella serata di ieri, che nonostante l’appuntamento in programma martedì contro l’Atletico Madrid ha deciso di non risparmiarsi mettendo in campo tutto quello che era nelle proprie possibilità. È un momento d’oro quello che stanno vivendo i nerazzurri, sia sul campo che sul mercato. A testimoniarlo i due affari ormai in dirittura d’arrivo, quelli di Taremi e Zielinski, calciatori che si uniranno al club di ‘Viale della Liberazione’ a parametro zero nel prossimo luglio.

Lo stesso non si può dire dal punto di vista societario, col presidente Steven Zhang che continua a restare coinvolto nella faccenda Oaktree. Fissata a maggio, infatti, la scadenza del debito da 350 milioni di euro, interessi esclusi. Questa la situazione che sta mettendo a dura prova l’imprenditore cinese, che potrebbe così finire per separarsi dall’Inter ancor prima che termini la regular season 2023-24.

Investcorp, Goldman Sachs e Raine Group. Questi alcuni dei fondi che negli scorsi mesi hanno mosso qualche passo in direzione del club meneghino, senza successo però. Inoltre, s’ha da considerarsi in questo elenco anche Thomas Zilliacus, ex dirigente Nokia in possesso di un patrimonio totale pari a 3 miliardi di dollari che è tornato a farsi avanti per il progetto Inter in queste ultimissime ore.

Dall’Inghilterra sganciano la bomba: Zilliacus, offerti 1,2 miliardi per l’acquisizione dell’Inter

Thomas Zilliacus vuole solo l’Inter. Il noto imprenditore finlandese avrebbe, infatti, presentato un’offerta da 1,2 miliardi di sterline in favore di Steven Zhang per l’acquisizione del club meneghino, a riferirlo il ‘Manchester Evening News’.

L’ex dirigente Nokia, che soltanto qualche mese fa si era avvicinato ai nerazzurri a ridosso della finale di Champions League col Manchester City, aveva già provato ad acquistare in passato il Manchester United, ma senza successo. Questa una delle ragioni principali per cui l’uomo d’affari finlandese è finito per concentrare tutte le proprie energie sulla possibile acquisizione dell’Inter, una missione che lo stesso Zilliacus proverà a portare avanti assieme ai suoi più stretti collaboratori.