“Forza Inter”: cessione Inter, Zhang accerchiato

Una figura assai interessata all’acquisizione dei diritti societari della ‘Beneamata’ è tornato a parlare dei nerazzurri nonostante un primo dietrofront. L’accaduto

Batosta Champions ormai alle spalle, per l’Inter è tempo di guardare al futuro ma soprattutto di soffermarsi su quella che è l’attuale situazione dal punto di vista societario.

Come ormai risaputo, infatti, da tempo si parla di alcuni fondi interessati all’acquisizione delle quote societarie dell’Inter. Uno di questi è sicuramente Investcorp: importante azienda bahreinita che, dopo essere stata vicinissima al Milan in passato, è poi finita per gettare più di un semplice occhio sull’Inter stessa.

Nelle scorse settimane, invece, è poi spuntata fuori la candidatura di Thomas Zilliacus: ex dirigente Nokia – in possesso di un patrimonio totale che è pari a 3 miliardi di dollari – particolarmente interessato alla causa interista tant’è che, già un po’ di giorni fa, lanciò importanti segnali nei confronti della ‘Beneamata’ per poi fare una sorta di dietrofront.

In quale maniera? Fu egli stesso, infatti, a precisare recentemente che Steven Zhang, momentaneamente, non è affatto disposto a vendere. Come non detto. Trascorse un po’ di ore, il noto imprenditore finlandese è nuovamente uscito allo scoperto come se dovesse, per davvero, diventare da un momento all’altro il nuovo numero uno dell’Inter. Sì, anche in quest’occasione lo ha fatto via social.

Cessione Inter, Zilliacus torna nuovamente alla carica: “Grande performance quella vista col City. Forza Inter”

Tramite un post pubblicato direttamente sul proprio profilo Instagram, Thomas Zilliacus ha voluto ribadire quello che è il proprio pensiero riguardo la finale di Champions League dello scorso sabato sera, conclusasi 1-0 in favore della squadra di Pep Guardiola.

Una prestazione davvero importante quella fornita, a tratti, da parte dell’Inter: rea di aver provato a ribaltare lo svantaggio in più e più circostanze. In migliaia e migliaia di persone hanno seguito tale appuntamento calcistico: incluso, per l’appunto, lo stesso Zilliacus. Figura che resta interessatissima alla situazione societaria dei nerazzurri.

Questo il suo pensiero: “Una grande performance quella messa in atto dall’Inter contro il Manchester City. I nerazzurri hanno avuto molta sfortuna nel non segnare almeno due reti. Avrebbero meritato ampiamente la vittoria. Ora, tra due mesi circa, inizia un’altra stagione e si proverà a fare ancora meglio. Forza Inter“ – ha scritto.

Fa strano a tutti vedere un’imprenditore del genere che, dopo tutta una serie di tira e molla – e che ha peraltro assistito dal vivo al doppio Euroderby di Champions oltre che alla finale contro il City – torna poi nuovamente alla carica vero?

Ciò nonostante, pur avendo intenzione di proseguire la propria avventura assieme all’Inter, Steven Zhang resta aperto alla via della cessione per via della precaria situazione dal punto di vista economico ma, in caso d’addio, occorrono almeno 1,2 miliardi di euro. Questo il prezzo fissato da parte dell’impresario cinese per la cessione del club.

Un altro segnale in ottica permanenza a Milano, invece, lo stesso Steven Zhang lo ha fornito in un altro modo dichiarando, infatti, che ben presto è disposto a chiedere il rifinanziamento del prestito con Oaktree.