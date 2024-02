Scatto Juve: 30 milioni lordi e Inter anticipata

Marotta vuole provare a ripetersi in vista dell’estate. Come i bianconeri possono infrangere i ‘sogni di gloria’ del club meneghino

L’Inter continua a guardare costantemente in direzione della prossima stagione. Il piano della dirigenza nerazzurra, infatti, è quello di portare a conclusione gli affari Taremi e Zielinski. Non solo, a sorpresa il club meneghino potrebbe, inoltre, provare a portare a termine anche un’altra operazione a parametro zero.

È soltanto una questione di tempo l’approdo dell’attaccante iraniano a Milano, così come quello del centrocampista polacco in fin dei conti, che viaggia sempre più spedito verso la firma coi nerazzurri per un quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus (in alternativa le due parti potrebbero optare per un triennale con opzione).

Stesso e identico tipo di discorso per l’ex Rio Ave, vicino alla chiusura finale col club di ‘Viale della Liberazione’ per un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione (nella peggiore delle ipotesi il classe ’92 potrebbe dare il proprio via libera anche difronte a un biennale con opzione).

A prescindere da questi due profili, un altro nome tenuto a portata di mano dal duo dirigenziale Marotta–Ausilio è quello di Mario Hermoso, in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid e prossimo a dire addio a titolo gratuito alla formazione di Diego Simeone nel corso della prossima estate. Un profilo, quello del classe ’95, su cui potrebbe ben presto provare ad avventarsi in maniera definitiva anche la Juventus.

La Juve può tentare l’accelerata per Mario Hermoso con un triennale da 5 milioni a stagione

Mario Hermoso viaggia sempre più spedito verso la separazione a titolo gratuito dall’Atletico Madrid in estate. Così facendo, dunque, il difensore centrale spagnolo finirà inevitabilmente per rappresentare una ghiotta opportunità di mercato.

Juventus e Inter le due società che in questi ultimi tempi sono state accostate alla figura del classe ’95, nerazzurri in particolar modo, con la formazione di Simone Inzaghi che a dire il vero avrebbe già ricevuto una prima proposta tramite agenti (a maggior ragione dopo il matrimonio avvenuto tra i bianconeri e Tiago Djalo nello scorso gennaio). La notizia sconfortante per i nerazzurri, però, è un’altra. Quella che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe, a distanza di pochi mesi, provare a dare una clamorosa accelerata all’affare Mario Hermoso, col club attualmente presieduto da Gianluca Ferrero che potrebbe finire per garantire all’ex Real Madrid un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione, un totale di 30 milioni lordi.