Inter-Atletico Madrid, designato l’arbitro dell’ottavo di Champions

Prescelto l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro d’andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, si tratta di Kovacs: aveva già diretto Milan-Napoli lo scorso anno con qualche polemica

Soltanto due giorni pieni prima del fischio d’inizio della sfida più attesa degli ultimi giorni dopo gli scontri diretti già vissuti e centrati positivamente dall’Inter in campionato contro Juventus e Roma.

La formazione di Simone Inzaghi affronterà l’Atletico Madrid entro le mura amiche di San Siro per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e per l’occasione, l’UEFA ha designato un arbitro dalla grande esperienza ma che ha fatto ampiamente discutere in passato per alcune scelte occorse in una sfida altrettanto delicata nella massima competizione europea.

Trattasi dell’arbitro rumeno Istvan Kovacs, la seconda sfida per lui dopo Milan-Borussia Dortmund diretto lo scorso novembre nella fase a gironi. Ciò per cui viene però ricordato è l’evento Milan-Napoli in Champions dello scorso anno, quando i rossoneri vinsero contro la futura squadra Campione d’Italia di Luciano Spalletti priva di Anguissa espulso a gara in corso.

Ad affiancare Kovacs ci saranno gli assistenti Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Il quarto uomo sarà Horațiu Feșnic. Mansioni in sala VAR per il tedesco Marco Fritz, coadiuvato dall’AVAR Cătălin Popa.