Tentativo in extremis: dalla Fiorentina all’Inter a zero

Nerazzurri a caccia di nuove soluzioni offensive, occhio perché può partire questa proposta a ridosso dell’estate. Ecco di chi si tratta

Nonostante lo straordinario momento che Lautaro e compagni stanno vivendo sul campo, nelle persone di Marotta e Ausilio l’Inter sta riuscendo a concentrare le proprie forze anche sul mercato.

A testimoniarlo gli affari ormai in dirittura d’arrivo di Zielinski e Taremi a parametro zero, col polacco che finirà per vestire di nerazzurro grazie a un triennale con opzione sui 4,5 milioni di euro a stagione. Stesso e identico tipo di discorso per l’iraniano, che approderà anche lui alla corte di Simone Inzaghi a parametro zero in estate, in questo caso a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro all’anno.

L’ex Rio Ave finirà per ricoprire le vesti di terzo attaccante dell’Inter a discapito di Marko Arnautovic (calciatore che resterà sotto esame per i prossimi mesi) e Alexis Sanchez, in uscita da Appiano. Nell’ultimo periodo, complice una serie di situazioni, diversi attaccanti sono finiti per essere accostati al club meneghino. Tra questi Christian Kouame, in scadenza a giugno con la Fiorentina e calciatore il cui nome potrebbe tornare a risuonare a breve dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ in questo modo.

Kouame-Inter, occhio alla proposta tramite agenti: è in scadenza con la Fiorentina

Le strade di Christian Kouame e quella dell’Inter potrebbero finire per incrociarsi al più presto in questo modo. L’attaccante ivoriano, fresco vincitore della Coppa d’Africa, potrebbe infatti finire per essere proposto tramite agenti ai nerazzurri complice l’accordo in scadenza con la Fiorentina (ottimi i rapporti che intercorrono tra la scuderia del ragazzo e la dirigenza del club meneghino).

È questa l’ipotesi di cui tener conto in vista dell’estate. 1 gol e 1 assist. Questi i numeri atti registrare in quest’inizio di stagione dal classe ’97 al fianco della formazione viola, che continua a interrogarsi costantemente sul futuro dell’ex Genoa.

Nell’accordo siglato tempo fa tra le due parti è presente l’opzione di rinnovo per un’altra stagione, scenario che nel caso in cui la formazione toscana dovesse decidere di percorrere, proprio il presidente Rocco Commisso e la restante parte della dirigenza della Fiorentina dovrebbero finire per garantire da lì in poi al diretto interessato uno stipendio superiore rispetto a quello attuale (in quel caso sopra ai 2 milioni di euro).

Nel frattempo, i Viola continuano a lavorare al potenziale rinnovo di contratto di Kouame al di là d i quell’opzione, ragion per cui ci sono tutti i presupposti per far sì che le due parti riescano a trovare a breve una nuova intesa per rendere questo matrimonio ancor più duraturo.