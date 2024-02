Affondo dalla Premier: soldi e scambio per Dumfries

Non c’è obbligo o necessità di vendita per Dumfries, anche se la cessione diventa uno scenario sempre più probabile: 15 milioni e scambio non bastano

L’ultima proposta nerazzurra per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries (che andrà in scadenza a fine giugno 2025) risale a qualche mese fa. L’Inter ha messo sul piatto 4 milioni netti più i vari, soliti bonus a seconda degli obiettivi raggiunti a livello individuale e di squadra. L’olandese ha richiesto più di quanto il club si aspettava.

I procuratori di Dumfries, a quanto si dice, si sarebbero presentati al tavolo delle contrattazioni con una richiesta da 5,5 milioni di base fissa. Inevitabilmente il dialogo si è interrotto sul nascere.

Non è detto che il discorso non possa essere riaperto. In caso di mancato accordo da qui a fine stagione, ovviamente, prenderebbe sempre più corpo l’ipotesi dell’addio estivo. Dumfries ci è abituato: ogni estate viene dato come sicuro partente. Ma con la scadenza vicina, quest’estate potrebbe essere quella giusta per perfezionare un trasferimento.

Su Dumfries ci sarebbe anche l‘Aston Villa. Ma non sembra possibile attendersi alcun tipo di follia degli inglesi: l’Aston Villa potrebbe offrire 15 milioni più il cartellino di un difensore finito ai margini del progetto e anche lui in scadenza nel 2025. Si tratterebbe di Kortney Hause, classe 1995 inglese di origini bermudiane.

15 milioni e scambio per Dumfries: la posizione dei nerazzurri

La prezzo di Hause stimato parte del club inglese è sui 5-7 milioni. Quindi, l’operazione totale rientrebbe nella valutazione minima che l’Inter fa del cartellino di Dumfries, e cioè 20 milioni circa.

L’Inter non dovrebbe comunque essere interessata ad accettare contropartite tecniche. E nel caso particolare Hause non appare come un giocatore utile alla causa nerazzurra. Lo scambio con un esubero non è un’opzione che stimola l’Inter, sia in merito alla cessione di Dumfries e che di altri tesserati.

Cresciuto nel West Ham, Hause ha giocato nel Wycombe, poi nel 2014 è stato comprato che lo ha girato subito al Gillingham. Dal 2015 al 2015 ha giocato senza troppa continuità nel Wolverhampton. Dal 2019 al 2022 è stato un giocatore del Aston Villa, con 43 presenze totali e 4 goal.

Nella stagione 2022-2023 è andato in prestito al Watford dove ha collezionato solo 3 presenze. Di nuovo all’Astin Villa non ha mai visto il campo. Anni fa era considerato un talento. E infatti è stato un titolare sia dell’Inghilterra U20 che dell’U21, distinguendosi nel Torneo di Tolone 2016, nell’undici allenato da Gareth Southgate.

La sua carriera è stata incoraggiante fino al 2021, dopodiché Hause ha sofferto di ripetuti problemi al ginocchio, che hanno limitato il suo utilizzo in campo. Nel 2023 si è anche sottoposto a un’operazione al ginocchio. Ha chiesto di rescindere il proprio contratto ma è stato comunque trattenuto in rosa dall’Aston Villa. E pur allenandosi con la prima squadra, non entra in campo da parecchi mesi.

L’ipotesi Manchester United

Dumfries è stato spesso accostato al Manchester United, che già negli anni scorsi ha mostrato interesse (seppur vago) nei suoi confronti. Il discorso è sempre quello: Dumfries potrebbe lasciare l’Inter in estate solo a fronte di un’offerta più vicina ai 20 che ai 15 milioni.

Lo United, al momento, non è un referente con cui poter trattare, dato che il laterale olandese è un giocatore che piace soprattutto a ten Hag, che però sembra destinato ad andar via a fine stagione.

Il Manchester United non ragiona ancora di mercato. Qualsiasi decisione spetterà al nuovo direttore sportivo e sarà maturata nell’interesse del nuovo allenatore.

Per capire le intenzioni dell’Inter bisogna tenere presente l’acquisto di Buchanan. Il canadese non è stato preso solo per tamponare l’assenza di Cuadrado. Buchanan è arrivato perché il club ha messo in conto che Dumfries potrebbe partire in estate. Meglio ancora: l’Inter vorrebbe venderlo per monetizzare, per non perderlo a zero un anno dopo.

La cessione, a ogni modo, non è cosa certa. Tutto dipende da come finisce la stagione e dalle offerte che arriveranno.