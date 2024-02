Discorsi di mercato sul centrocampista nerazzurro Frattesi ad un solo anno di permanenza all’Inter, tra dualismo con Barella e prestazioni di rilievo in campionato

Una prima metà di stagione così non era prevista. O comunque, non con questo tipo di rendimento. Finora Davide Frattesi ha dato prova di tutto il suo carisma e la sua efficienza offensiva, partecipando attivamente alle occasioni di gioco presentatesi e mettendo a segno anche qualche rete di rilievo sia con la maglia nerazzurra dell’Inter che con quella azzurra della Nazionale.

Per entrambe le formazioni il centrocampista ex Sassuolo rappresenta un elemento su cui poter fare affidamento, ma probabilmente il suo minutaggio non ripaga a pieno gli sforzi. Alle dipendenze di Simone Inzaghi si è infatti trovato spesso a lavorare alle spalle del collega di reparto Nicolò Barella come suo ripiego e questa condizione potrebbe alla lunga stancare il calciatore, suggerendogli di cambiare nuovamente aria. Un dualismo che ha il sapore di sana competizione fa sempre comodo in squadra, perché garantisce al tecnico due alternative ad un ruolo particolarmente delicato come quello del box-to-box.

Bene Frattesi ma c’è sempre Barella: dualismo e scenario di mercato

Eppure fino a questo momento Inzaghi ha preferito Barella per esperienza e costanza. Certo è che Frattesi non vorrà mai scendere a compromessi in eterno, fungendo da ombra del collega. Prima o poi, suggerisce anche Sandro Sabatini nel corso del recente intervento radiofonico per ‘Radio Radio’ qualcosa cambierà. E non è escluso che possa essere proprio l’ex Sassuolo a doverci rimettere.

“Tra i due, Frattesi ha avuto un rendimento migliore finora. Arriverà però un momento in cui la sana competizione dovrà lasciare spazio a delle scelte. Sia per la Nazionale che per l’Inter”, ha commentato il giornalista in prima battuta. Quindi ha aggiunto un dettaglio importante che apre nuove porte anche al mercato: “Un calciatore come Frattesi che ha giocato bene quando impiegato, è stato impiegato troppo poco in proporzione al suo minutaggio e alle sue qualità. Semmai Barella dovesse decidere davvero di restare fino al 2029, allora è possibile che Frattesi possa finire nuovamente sul mercato in estate“.

Non resta che attendere nuovi sviluppi sull’andamento della situazione stagionale fino a fine giugno. Quando all’apertura della sessione estiva di mercato potrebbero esserci stravolgimenti che andranno a premiare l’uno o l’altro sui discorsi di permanenza all’Inter nel ruolo attualmente prediletto da Barella.