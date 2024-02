Non più sul mercato e rinnovo vicino: beffa per Inter e Juve

Anche Hermoso in orbita Inter e Juventus sul mercato per un colpo a parametro zero, ma dopo le ultime difficoltà sarebbe prossimo il rinnovo di contratto in casa Atletico Madrid

Inter e Juventus continuano ad allontanarsi lentamente in classifica dopo aver condiviso per diverse settimane lo stesso cammino, in un testa a testa al vertice della classifica di Serie A che sembrava destinato a continuare fino a fine stagione.

Gli ultimi passi falsi dei bianconeri contro Udinese e Verona hanno però dato una frenata improvvisa all’inseguimento della testa di serie nerazzurra, sempre perfetta e ancor più determinata a maniere un certo vantaggio sulle altre pretendenti al titolo finale.

A prescindere da come andranno le cose nei prossimi mesi, con la formazione di Simone Inzaghi favorita alla vittoria sulla controparte di Massimiliano Allegri, le due compagini rivali potrebbero essere ancora protagoniste sul mercato estivo con un colpo a parametro zero da leccarsi i baffi. O almeno questo è quanto fino a qualche giorno fa traspariva.

Il contratto del difensore centrale Mario Hermoso è infatti in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e ci sono state alcune difficoltà di lettura delle condizioni sul rinnovo che hanno di fatto rallentato tutti i discorsi interni. Un motivo in più per permettere a Inter e Juventus di avvicinarsi silenziosamente a lui per poter intavolare un colloquio conoscitivo iniziale e sperare nel colpaccio di fine stagione.

Hermoso vicino al rinnovo con l’Atletico, niente da fare per Inter e Juventus

Questo scenario è andato via via scemando man mano che lo stesso calciatore e il tecnico dei ‘Colchoneros’, Diego Simeone, avrebbero raggiunto una forma di intesa verbale da veri gentleman.

Al calciatore dovrebbe essere decurtato un 13% dell’attuale ingaggio percepito di 4 milioni che lo indurrebbe a scendere a circa 3,5 milioni. Una differenza non abissale per la quale la sua entourage potrebbe strizzare un occhio.

Con un biennale alla mano, dunque, l’Atletico Madrid riuscirebbe a blindare Hermoso strappandolo dalle occhiate indiscrete delle concorrenti europee. Secondo i media spagnoli la fumata bianca sarebbe comunque vicina e c’è speranza che questa avvenga senza ulteriori intoppi. Per le italiane non ci sarà molto da fare se non sondare altri profili e depennare il nome dell’esperto centrale spagnolo dai rispettivi taccuini.