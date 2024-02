Simeone: “Inter tra le migliori d’Europa. Ecco chi le ruberei”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico argentino alla vigilia di Inter-Atletico Madrid, impegno valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions

Alle dichiarazioni rilasciate in mattinata dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Atletico Madrid, seguono quelle di Diego Simeone, intervenuto anche lui per presentare l’attesissima sfida di domani sera valida per l’atto numero uno degli ottavi di finale di Champions League.

Di seguito le parole confezionate dal tecnico dei ‘Colchoneros’ e riportate qui da Interlive.it:

SULLA GARA DI DOMANI – “Sarà una partita piena di tanti duelli, più ne riusciremo a vincere più possibilità avremo di far nostra la gara. Stesso discorso anche per l’Inter”.

SULL’INTER – “Penso che figurino in questo momento tra le quattro-cinque migliori squadre d’Europa, basta vedere il loro cammino in campionato ma ne è da esempio anche la finale dello scorso anno contro il Manchester City. Giocano in maniera semplice e concreta, lo penso da sempre. Chi ruberei all’Inter? Sommer, così non hanno portieri”.

SUL SUO PASSATO IN NERAZZURRO – “Sono stati i due anni migliori della mia carriera. Conservo un bellissimo ricordo di quel gruppo, ma anche della tifoseria nerazzurra che mi ha sempre trattato bene”.

CENTROCAMPO INTER – “Somiglianze tra il me calciatore e uno tra Barella, Calhanoglu e Mlhitaryan? Non intendo fare paragoni, ma si tratta di tre centrocampisti in grado di interpretare più ruoli, con ottimi tempi d’inserimento in area avversaria e dotati di un gran tiro”.

POSSIBILE UNDICI DI DOMANI – “In serata penseremo bene al modo in cui interpretare la gara, studieremo il piano partita e prenderò le mie decisioni finali. Il possibile impiego di Marcos Llorente in attacco? È un calciatore con caratteristiche differenti a Morata e Depay, che sono due attaccanti puri. Per certi versi è simile a Correa”.