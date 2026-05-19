Inter, nuova alternativa a Nico Paz: costa 55 milioni di euro

I nerazzurri sempre alla ricerca di un fantasista per l’attacco: sfida al Napoli e non solo per un colpo dal profumo Champions

Se l’Inter potesse comprare un solo calciatore nella prossima sessione estiva di mercato, sarebbe sicuramente Nico Paz. Da un anno ormai il club nerazzurro sta corteggiando il fantasista argentino del Como, sul quale il Real Madrid vanta un diritto di riacquisto per appena 9 milioni di euro che sicuramente vorrà esercitare. Ma non è detto che rimanga alle Merengues, specie con il ritorno di José Mourinho in panchina.

L’affare resta in ogni caso complicato per i costi e la concorrenza. Ecco perché Marotta e Ausilio stanno valutando alternative a Nico Paz. Un altro trequartista che sia bravo nel dribbling per completare l’attacco do Chivu con un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto al quartetto presente in rosa. L’ultima pista porta in Bundesliga e più precisamente al Lipsia, dove milita Antonio Nusa.

Il 21enne nazionale norvegese di origini nigeriane ha contribuito a riportare il club della RedBull in Champions, ma ora vuole giocarla con un top club. Puntando anche a raddoppiare il suo attuale ingaggio da 2,2 milioni a stagione. In Italia, secondo il sito tedesco fussballdaten, piace a Inter e Napoli, mentre in Premier è seguito da Arsenal, Tottenham e Newcastle. Il Lipsia chiede 55 milioni di euro per cedere Nusa.