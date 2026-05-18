Senza Champions addio Juventus: può firmare con l’Inter

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Clamorosa svolta sul mercato dopo il ko della squadra di Spalletti che mette a rischio il quarto posto

In casa Juventus tutti temevano il derby dell’ultima giornata di campionato nella corsa al quarto posto. E invece a fare lo sgambetto alla squadra di Spalletti è stata la Fiorentina, capace di andare a vincere all’Allianz Stadium 2-0 grazie ai gol di Ndour e Mandragora. Ora serve un’impresa per qualificarsi in Champions: oltre a battere il Torino, non devono vincere né la Roma né il Como.

Calciomercato, Bernardo Silva all'Inter se la Juve non va in Champions
Bernardo Silva all’Inter se la Juve non va in Champions – Grafica Interlive.it

Non partecipare alla massima competizione europea per club avrebbe ripercussioni sulle casse della Juve e di conseguenza anche sul mercato. Ad esempio si allontanerebbe il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, che già non è così vicino alla conferma. Ma anche i nuovi colpi sarebbero a rischio. In particolare quel Bernardo Silva chiesto da Luciano Spalletti per dare qualità al centrocampo bianconero.

Il fantasista portoghese si libera a costo zero dal Manchester City e ha detto che sceglierà il prossimo club prima dei Mondiali. Smentito il ritorno al Benfica, la Serie A sembra un’opzione molto seria. Se non andasse alla Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci potrebbe fare un pensiero Marotta visto che l’Inter in quel ruolo dovrebbe salutare Mkhitaryan.