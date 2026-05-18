Senza Champions addio Juventus: può firmare con l’Inter

Clamorosa svolta sul mercato dopo il ko della squadra di Spalletti che mette a rischio il quarto posto

In casa Juventus tutti temevano il derby dell’ultima giornata di campionato nella corsa al quarto posto. E invece a fare lo sgambetto alla squadra di Spalletti è stata la Fiorentina, capace di andare a vincere all’Allianz Stadium 2-0 grazie ai gol di Ndour e Mandragora. Ora serve un’impresa per qualificarsi in Champions: oltre a battere il Torino, non devono vincere né la Roma né il Como.

Non partecipare alla massima competizione europea per club avrebbe ripercussioni sulle casse della Juve e di conseguenza anche sul mercato. Ad esempio si allontanerebbe il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, che già non è così vicino alla conferma. Ma anche i nuovi colpi sarebbero a rischio. In particolare quel Bernardo Silva chiesto da Luciano Spalletti per dare qualità al centrocampo bianconero.

Il fantasista portoghese si libera a costo zero dal Manchester City e ha detto che sceglierà il prossimo club prima dei Mondiali. Smentito il ritorno al Benfica, la Serie A sembra un’opzione molto seria. Se non andasse alla Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci potrebbe fare un pensiero Marotta visto che l’Inter in quel ruolo dovrebbe salutare Mkhitaryan.