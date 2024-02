Cessione Inter, svolta clamorosa: “Trovato un fondo”

Zhang e il club meneghino al centro di alcune novità succulenti. Di seguito l’indiscrezione lanciata dal noto giornalista sul possibile futuro della proprietà nerazzurra

Sono trascorsi diversi mesi dall’ultima volta in cui Steven Zhang è stato avvistato a Milano. L’imprenditore cinese si trova ora nella propria terra natia per risolvere alcune questioni legate all’Inter dal puro punto di vista societario.

Come ormai risaputo, infatti, l’attuale patron nerazzurro deve ancora rifornire Oaktree di un debito da 350 milioni di euro, interessi esclusi, entro il prossimo maggio. Una situazione, questa, che sta continuando a mettere a dura prova il giovane azionista 32enne. Investcorp, Goldman Sachs e Raine Group. Questi alcuni dei fondi che soltanto qualche mese fa hanno mosso qualche passo in direzione del club meneghino, senza però ottenere gli esiti sperati in precedenza. La volontà del numero uno dell’Inter, va precisato, è sempre stata quella di provare a strappare il sì per un nuovo rifinanziamento ed ecco che, a distanza di un po’ di tempo, potrebbe essere finalmente arrivata la svolta tanto attesa dallo stesso Zhang.

Barzaghi: “Zhang potrebbe aver trovato un fondo in grado di garantirgli il rifinanziamento del prestito”

Marco Barzaghi, giornalista di ‘Sport Mediaset’, una volta intervenuto sul proprio canale Youtube ha svelato importanti novità inerenti al possibile futuro societario dell’Inter, club che potrebbe ancora proseguire il proprio cammino di pari passo con quello di Steven Zhang.

“Da ambienti di alta finanza internazionale sembra che Steven Zhang possa aver trovato un fondo in grado di garantirgli il rifinanziamento del prestito con un tasso più alto rispetto a quello concordato in precedenza con Oaktree che gli permetterebbe, dunque, di pagare i 385 milioni di euro dovuti al fondo americano rifinanziando il prestito al 15%”. In attesa di ulteriori novità, con la situazione che resta in continuo evolversi, questo l’indizio lanciato in precedenza dalla redazione di ‘Mediaset’.