Lautaro esalta Inzaghi: “Si è evoluto”. Nuovo annuncio dell’agente

Le dichiarazioni del Capitano nerazzurro nel giorno di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions

È in programma questa sera alle ore 21:00 al ‘Meazza’ il fischio d’inizio di Inter-Atletico Madrid, impegno valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A seguire tre settimane dopo il ritorno in quel del ‘Wanda Metropolitano’.

Un match che promette vere e proprie scintille quello a cui prenderanno parte tra poche ore la formazione di Simone Inzaghi e quella di Diego Simeone, che ha parlato così alla vigilia di questo importantissimo appuntamento. Non solo, a presentare l’attesissima sfida di questa sera ci ha pensato anche Lautaro Martinez, in passato ad un passo dall’approdo alla corte del ‘Cholo’, non concretizzatosi sul più bello a seguito del tempestivo intervento di marca nerazzurra sul mercato.

Lautaro: “Obiettivo Inter vincere tanti trofei, i nuovi si sono inseriti benissimo”

Una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘UEFA Tv’ nel giorno di Inter-Atletico Madrid, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato a proposito dello straordinario momento di forma che stanno vivendo lui e la restante parte dei suoi compagni di squadra.

“Il nostro obiettivo è quello di vincere tanti trofei, così da permettere all’Inter di continuare il proprio percorso di crescita. Credo che in questi ultimi anni ci siamo riusciti, ma dobbiamo continuare su questa strada. È questo ciò che trasmettiamo ai nuovi arrivati” – esordisce.

“Se siamo una squadra più forte rispetto alla scorsa stagione? Siamo in un ottimo momento di forma, partito probabilmente dalla finale di Champions League raggiunta nella passata edizione e persa poi contro un avversario difficilissimo come il Manchester City. Poco ci è mancato a quel traguardo, ma ora guardiamo avanti” – spiega.

Prosegue poi: “In un certo senso, preparare la gara secca viene molto più facile, perché sai che ti giocherai tutto in quei 90 minuti, cosa che non sarà possibile questa sera. Quando di mezzo c’è un doppio confronto, invece, tutto diventa più difficile. Sarà fondamentale approcciare entrambe le gare nel modo giusto, dovremo usare la testa”.

Conclude infine: “I segreti del nostro andamento? È vero, molti giocatori sono cambiati rispetto alla passata stagione, ma i nuovi arrivati si sono integrati benissimo e poi abbiamo un allenatore, al terzo anno alla guida tecnica di questa squadra, che si è evoluto proprio come noi“.

Nel frattempo, a tenere banco in casa Inter è il rinnovo di contratto del ‘Toro’ di Bahia Blanca non ancora volto al termine col club meneghino. A parlare della situazione del proprio assistito è stato l’agente del forte attaccante argentino.

Camano (agente Lautaro): “Nella sua testa c’è solo l’Inter, qui è felice”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘AS’ è tornato a parlare a proposito del possibile rinnovo di contratto del proprio assistito con l’Inter.

A differenza di quanto proferito nelle passate settimane, questa volta il rappresentante dell’argentino ha speso parole incoraggianti sul potenziale nuovo accordo del Capitano nerazzurro col club meneghino. A testimoniarlo queste dichiarazioni: “Nella sua testa c’è solo l’Inter. Ha ancora due anni di contratto, è il Capitano della squadra ed è molto coinvolto nelle vicende del club. A Milano si trova benissimo, è felice e questa è una precisazione che continua a farmi abitudinariamente. A mio modo di vedere è già tra i primi tre giocatori al mondo”.

Cerezo: “Lautaro non è voluto venire da noi, ma resta un grande giocatore”

A spendere, inoltre, qualche parola sul conto di Lautaro Martinez ci ha pensato anche Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, prima del pranzo UEFA.

“Lautaro è un grande giocatore, che in passato è stato molto vicino all’Atlético. Nonostante non abbia voluto venire da noi, resta un grande calciatore e gli auguriamo le migliori fortune”.