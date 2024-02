Pagelle e tabellino del big match tra Inter e Atletico Madrid andato in scena al Meazza e valevole per l’andata degli ottavi Champions

L’Inter spreca tanto ma alla fine batte l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi Champions. Nona vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi, a decidere la rete di Arnautovic a dieci minuti dal termine.

Primo tempo di grande equilibrio, anche se è soprattutto l’Inter a fare la partita e a creare qualche grattacapo alla porta difesa di Oblak. I nerazzurri pressano alto rendendo complicata l’uscita dal basso degli spagnoli, ma commettono diversi errori banali negli ultimi venti metri e nell’ultimo passaggio. Lautaro si divora una clamorosa palla gol servitagli da Thuram, costretto ad abbandonare la partita all’intervallo per una contrattura all’adduttore. Dall’altra parte Simeone perde Gimenez.

Nel secondo tempo la partita perde intensità e le squadre si allungano. Gli spazi per far male aumentano, come gli errori. Giganteschi quelli sottoporta di Lino e soprattutto Arnautovic. Inzaghi cambia gli esterni e mette dentro Frattesi, decisivo (con l’aiuto di Reinildo) nell’azione che sblocca la partita. Lautaro si fa ipnotizzare da Oblak ma sulla respinta Arnautovic va a botta sicura, Lino in scivolata e palla in rete. Gol meritatissimo visto il dominio dell’Inter, che negli ultimi minuti potrebbe anche raddoppiare. L’1-0 finale lascia un po’ l’amaro in bocca, ma in ottica ritorno (13 marzo) a Madrid ha comunque un certo peso.

Pagelle e tabellino Inter-Atletico Madrid

TOP

BARELLA – Tuttocampista nel vero senso della parola. Gioca per tre, anche come regista, ed è ovunque.

DE VRIJ – Straordinario su Griezmann, una sola sbavatura che per fortuna Morata non sfrutta.

FRATTESI – Entra con una carica incredibile. Nel gol c’è anche il suo zampino.

FLOP

CALHANOGLU – Poco lucido in entrambe le fasi, forse la peggiore prestazione della stagione.

MKHITARYAN – Nel primo tempo sbaglia palloni semplicissimi, che un giocatore del suo livello non dovrebbe sbagliare. Un po’ si riscatta nella seconda frazione, ma non è abbastanza.

INTER-ATLETICO 1-0

79′ Arnautovic

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, de Vrij 8, Bastoni 6,5; Darmian 6,5 (69′ Dumfries 6,5), Barella 8, Calhanoglu 5, Mkhitaryan 5,5 (72′ Frattesi 7), Dimarco 6,5 (69′ Carlos Augusto 7); Lautaro 6,5 (88′ Sanchez s.v.), Thuram 7 (46′ Arnautovic 6). All.: Inzaghi

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak 7; Witsel 7,5, Gimenez 6,5 (46′ Savic 5), Hermoso 6,5 (68′ Reinildo 5); Molina 6 (68′ Barrios 5,5), De Paul 5, Koke 5,5, Saul 5 (53′ Morata 5), Lino 5,5; Llorente 6,5, Griezmann 5,5 (78′ Correa s.v.). All.: Simeone

ARBITRO: Kovacs (ROM)

AMMONITI: Hermoso, Savic, Frattesi, Carlos Augusto, Koke