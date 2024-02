“Distorsione alla caviglia”: Inter-Atletico, comunicato UFFICIALE

Pesante tegola all’indomani dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un big colpito da un infortunio

Inter 1-0 Atletico Madrid. È questo quel che recitava il tabellone del ‘Meazza’ al fischio finale del match disputatosi nella serata di ieri tra la formazione di Simone Inzaghi e quella di Diego Simeone, in attesa naturalmente della gara di ritorno in programma il prossimo 13 marzo al ‘Civitas Metropolitano’.

Innumerevoli le occasioni da gol create dai nerazzurri, passati in vantaggio soltanto al 79′, esattamente un minuto dopo l’uscita dal campo di Antoine Griezmann.

L’attaccante francese, apparso in netta difficoltà sul piano fisico qualche istante prima del cambio, non ha potuto far altro che chiedere la sostituzione (al suo posto è poi subentrato Angel Correa). Un episodio, questo, che ha messo sin da subito in forte apprensione l’intero staff medico-sanitario dei ‘Colchoneros’.

All’indomani del match con l’Inter, l’ex Barcellona è finito per sottoporsi ad alcuni esami clinico-strumentali. Dai controlli medici effettuati è emerso che il classe ’91 ha rimediato un guaio che rischia di tenerlo fermo per qualche giorno di tempo.

Leggera distorsione alla caviglia per Griezmann: la nota diramata dall’Atletico Madrid

Antoine Griezmann ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia, a renderlo noto il club d’appartenenza dell’attaccante francese tramite un comunicato rilasciato sui propri canali ufficiali.

Non sono ancora stati identificati i tempi di recupero del calciatore, costretto ad ogni modo a restare a riposo per qualche giorno. “Antoine Griezmann ha riportato una leggera distorsione alla caviglia dopo il match contro l’Inter. Seguiranno aggiornamenti”. Questa la nota diramata dall’Atletico Madrid sul proprio sito di competenza. Nel frattempo il pensiero non può che andare lì, alla sfida del ‘Metropolitano’ in programma tra tre settimane.