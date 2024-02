Confessa tutto in diretta: “Mi ha scritto un dirigente del Real Madrid”

La rivelazione a sorpresa post sfida Champions tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atletico di Simeone

Un solo squillo in avanti è bastato all’Inter per lasciare a casa una vittoria importantissima nella prima delle due uscite ufficiali degli ottavi di Champions League, ai danni dell’Atletico Madrid.

Il risultato sarebbe potuto essere certamente più ampio per via dell’innumerevole quantità di occasioni da gol create e mal sfruttate, complice anche un po’ di sfortuna e una compattezza da parte della formazione di Diego Simeone davvero notevole in fase di ripiegamento.

Ora la squadra di Simone Inzaghi guarda alla gara di ritorno con grande fiducia e ottimismo nei propri mezzi, potendo contare su un vasto arsenale di risorse. Neppure l’infortunio di Marcus Thuram sembra aver arrestato la voglia di fare risultato, tanto che lo stesso Marko Arnautovic – autore della rete decisiva – ha dimostrato comunque cattiveria e qualità. Peccando in un paio di circostanze per lucidità offensiva.

Nel complesso quest’Inter cavalca l’onda dell’entusiasmo e fa entusiasmare anche all’esterno. Non soltanto i tifosi meneghini ma anche quanti, pur non trovandosi a Milano o entro le mura di San Siro, seguono col cuore e con orgoglio i propri colori preferiti. Compreso anche l’ex commissario tecnico della squadra di basket nostrana della Virtus Bologna, oggi alla guida della Nazionale Spagnola, Sergio Scariolo.

Scariolo elogia l’Inter e rivela: “Un dirigente del Real è rimasto impressionato”

In un recente commento in diretta per Radio Tv Serie A, il tecnico si è così espresso: “Inzaghi e i suoi stanno facendo un grande lavoro, è davvero un piacere guardare questa Inter“.

Un primo commento che apre però ad una rivelazione ben più ampia e sulla quale si potrebbe discutere tantissimo anche in futuro: “Prima dell’inizio della partita con l’Atletico mi ha scritto un mio amico, dirigente del Real Madrid. Anche lui è rimasto colpito, mi ha detto che l’Inter sta giocando in modo impressionante“.

Parole di fuoco da parte di Scariolo, tifosissimo dell’Inter che non mancherà neppure in occasione della sfida di ritorno al Metropolitano della capitale spagnola. A quanto pare il gioco e la fluidità della manovra nerazzurra vengono tenute sotto osservazione anche dalle altre big. L’Inter è oggi una vera minaccia anche per le strafavorite alla vittoria finale. Partendo dal Manchester City, vecchia sfidante nella finale dello scorso anno, per passare poi alla base madrilena a tinte bianche.