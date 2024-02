Il Football director della Juventus punta forte sul calciatore cresciuto in nerazzurro. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

La rivoluzione o quasi che ha in mente la Juventus, nella fattispecie Giuntoli chiamato in primis per abbassare il monte ingaggi, potrebbe coinvolgere anche l’Inter.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, il Football director bianconero punta ad acquistare anche un nuovo portiere, liberandosi al contempo di Szczesny il cui ingaggio supera i 12 milioni di euro lordi. In ottica futura, ma già per il prossimo anno, l’obiettivo principale sarebbe Michele Di Gregorio.

Cresciuto nell’Inter e con il ‘mito’ di Handanovic, a inizio estate 2022 è diventato a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Monza. Sui brianzoli pendeva l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, promozione che alla fine c’è stata e così il classe ’97 ha detto definitivamente addio ai nerazzurri. Che, però, vantano una percentuale sulla futura rivendita.

Negli ultimi due anni, Di Gregorio ha avuto una crescita importante. Bravo anche coi piedi, oggi è senza dubbio uno dei migliori portieri del massimo campionato italiano. Non a caso è anche nel giro della Nazionale di Spalletti. In Brianza sta bene, ma in estate punta a compiere il salto di qualità trasferendosi in una ‘grande’. È legato all’Inter, ma è anzitutto un professionista, quindi il suo sì alla Juventus è pressoché scontato. E doveroso.

Di Gregorio, dall’Inter alla Juve passando per il Monza

Di recente è stato accostato all’Inter, come possibile cavallo di ritorno e per raccogliere l’eredità di Sommer, il quale almeno un altro anno da titolare se lo farà. Il contratto dello svizzero scade nel 2026.

A quasi 27 anni, che compierà il prossimo 27 luglio, Di Gregorio non può più aspettare. È il momento del salto di qualità, con la Juve a rappresentare l’occasione perfetta. Gli ottimi rapporti tra i bianconeri e Galliani faciliteranno l’operazione, che Giuntoli vorrebbe chiudere a non più di 20 milioni di euro. Nell’affare potrebbero entrare anche delle contropartite tecniche, considerato che al Monza piacciono e non poco alcuni talenti della società bianconera. Su Di Gregorio ci sono anche club stranieri, inglesi in particolare, ma probabilmente lui preferirebbe rimanere in Italia. Ecco perché la Juve è data adesso in netta pole.