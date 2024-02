Simeone si vendica: accordo e Inter fregata

Diego Simeone non ci sta e per vendicarsi sull’Inter è pronto a trovare l’accordo con il giocatore seguito da Ausilio e Marotta

La serata del ritorno al Meazza di Diego Simeone è stata di certo amara: il Cholo è uno che non accetta facilmente le sconfitte. L’emozione legata ai ricordi in nerazzurro è dunque subito passata in secondo piano rispetto al disappunto derivante dall’aver perso.

In ogni caso, il Cholo non è apparso troppo preoccupato. Alla fine del match, pur non contento del risultato dell’andata degli ottavi di Champions, ha dichiarato di non aver paura di questa Inter e di essere pronto a ribaltare il risultato al Wanda, per il ritorno.

L’Inter ha vinto 1-0 ma il risultato sarebbe potuto essere anche più severo per l’Atletico, che in pratica non ha mai creato reali problemi ai nerazzurri. Il problema è che Simeone si legherà al dito la sconfitta, a suo parere non meritata dell’Atletico, e proverà a giocare qualche brutto scherzo agli uomini di Inzaghi in occasione del ritorno.

Intanto, un primo dispetto all’Inter il caro Simeone lo potrebbe fare insistendo per trovare un accordo con Hermoso. Il ventottenne spagnolo è in scadenza a giugno, e l’Inter è tra le squadre che puntano a corteggiare il difensore centrale per convincerlo a cambiar squadra. Pare che anche la Juve sia pronta a farsi avanti per Mario Hermoso Canseco.

Dopotutto parliamo di un difensore esperto, universalmente riconosciuto come un centrale affidabile e adattabile come braccetto sinistro o laterale. Hermoso è il tipico difensore roccioso bravo in marcatura, nel recuperare palloni e nell’intervenire in tackle, ma anche dotato tecnicamente, cioè sfruttabile in impostazione.

Simeone spingerà fino all’estremo per il rinnovo del suo titolarissimo. E un rinnovo, in pratica, chiuderebbe le porte a Inter e Juve, e a tutte le altre squadre attualmente interessate al centrale come affare a zero.

Simeone spinge per l’accordo con Hermoso: lo spagnolo vicino al rinnovo

Mario Hermoso è affezionato ai Colchoneros ma nei mesi scorsi ha fatto capire di essere pronto a una nuova esperienza. A quanto pare, non ha ancora preso ancora alcuna decisione sul proprio futuro anche se riconosce che l’Atletico è una squadra importante per la sua storia personale e che sarà difficile instaurare con un altro allenatore il rapporto che ha costruito con Simeone.

Il Cholo è il tecnico che ha permesso a Hermoso di diventare uno dei difensori più affidabili della Liga. “Sto pensando alla strada da intraprendere, ma non ho ancora deciso“, aveva dichiarato lo spagnolo a fine dicembre, quando si erano diffuse voci dell’interesse nei suoi confronti da parte di Inter, Juve, Napoli e Roma.

Sembra che anche Giuntoli abbia parecchio interesse per il possibile affare a parametro zero. Non si tratterebbe solo di risparmiare su un acquisto ma anche di mettere in rosa un ottimo difensore con esperienza internazionale. Per la Juve, il ventottenne sarebbe il sostituto naturale di Alex Sandro, che pare ormai destinato a lasciare il club bianconero a fine stagione.

Hermoso gioca nell’Atletico Madrid dal 2019, e con gli anni, sotto la guida di Simeone, è diventato un calciatore assai esperto nel suo ruolo, e non solo. In tante occasioni è riuscito a trascinare la squadra, con passaggi chiave e goal.

Quest’anno ha segnato meno del solito. Per ora ha firmato solo due reti, ma tutte e due importantissime. Una in Supercoppa spagnola contro il Real Madrid e l’altra nella fase a girone di Champions contro il Feyenoord. Aveva segnato anche contro la Lazio, sempre in Champions, ma il goal è stato annullato. Simeone, uno così, non vuol lasciarselo scappare.

Poi, ovviamente, non è ancora detto che a fine stagione il Cholo non possa cambiar squadra, anche se dopo il recente rinnovo sembra complicato che decida di voltare le spalle a quella che è la sua squadra da tanti anni.