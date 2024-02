Possibilità di metter su un attacco super, una big d’Europa pronta a rivoluzionare il proprio reparto avanzato in estate. L’indiscrezione arriva questa volta dall’estero

È Kenan Yildiz la grande sorpresa in casa Juve. Il giovane attaccante turco ha già realizzato 3 reti in stagione al fianco della Juventus, una di queste in Serie A, competizione in cui il classe ’05 ha già raccolto 531′, spedendo talvolta anche uno come Federico Chiesa in panchina, spesso e volentieri alle prese con alcuni problemi fisici, va detto.

L’ex Bayern Monaco si è messo sin da subito in luce grazie alle splendide marcature confezionate prima in campionato contro il Frosinone e successivamente in Coppa Italia con la Salernitana, subentrando in questo caso a gara in corso. Quella dello ‘Stirpe’ ha rappresentato per l’attuale numero 15 bianconero la sua prima presenza da titolare con la Juventus.

Nonostante un digiuno che va avanti da 6 gare, il talento turco – legato alla ‘Vecchia Signora’ da un accordo valido sino a giugno 2027 – rappresenta per l’intero popolo juventino una gemma da custodire, tant’è che i primi paragoni non si sono fatti attendere. In men che non si dica, Yildiz è infatti finito per essere paragonato immediatamente ad una leggenda bianconera come Alessandro Del Piero, per talento, estro, tiro da fuori, dribbling e rapidità d’esecuzione.

Non ci vuole un genio per dirlo, l’attuale compagno di reparto di Dusan Vlahovic (e non stiamo parlando di Chiesa, né tantomeno di Milik o Kean) finirà per essere uno dei calciatori più ricercati sul mercato nel corso della prossima estate, tant’è che si vocifera che sia l’Arsenal la società pronta a porre tra pochi mesi un’importante offerta sul tavolo dei bianconeri per il cartellino di Kenan Yildiz.

Non solo, proprio i ‘Gunners’ potrebbero provare a metter su un attacco super con la partecipazione di Marcus Thuram, altro portento del campionato di A.

Via Gabriel Jesus, dentro Yildiz e Thuram? L’Arsenal può provarci con un’offerta finale da 89 milioni

Non solo Kenan Yildiz, la formazione di Mikel Arteta – a caccia di nuove pedine offensive in vista della prossima stagione – potrebbe provare a tentare una doppia spesa in Serie A, tutto questo nell’arco dell’estate che verrà.

Il tecnico spagnolo, infatti, non si è detto contento del rendimento riservato finora dai soli Nketiah e Gabriel Jesus, con quest’ultimo che potrebbe quindi finire per separarsi dai ‘Gunners’ soltanto tra pochi mesi. Al suo posto, l’Arsenal potrebbe finire per sborsar fuori 89 milioni di euro complessivi per i cartellini di Yildiz e Thuram (34 per l’ex Bayern Monaco e 55 per il francese). A dar nota del forte interesse della formazione inglese verso l’attuale numero 15 bianconero il portale turco ‘Aksam’. La Juventus, dal canto proprio, valuta il giovane classe ’05 sui 60 milioni.