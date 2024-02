Annuncio ufficiale: denuncia all’UEFA dopo Inter-Atletico

Dura presa di posizione nei confronti dei nerazzurri, che ora rischiano seriamente di venir sanzionati

Il match giocatosi lo scorso martedì sera al ‘Meazza’, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha sorriso in favore della formazione di Simone Inzaghi, capace di imporsi per 1-0 sulla squadra guidata da Diego Simeone, grande ex della gara.

A risultare decisiva la rete siglata da Marko Arnautovic nei 10′ finali di gioco, con l’austriaco bravo a non farsi trovare impreparato sulla respinta di Jan Oblak sul tiro di Lautaro Martinez (austriaco, che ricordiamo, ha avuto l’occasione di poter mettere a segno ancor prima la rete del momentaneo vantaggio nerazzurro in altre tre circostanze).

Poco importa alla fine, quel che conta è che l’Inter potrà presentarsi il prossimo 13 marzo al ‘Metropolitano’ con due risultati su tre a propria disposizione. Una situazione, questa, che non consente affatto di sorridere né all’Atletico Madrid né a tutti i suoi tifosi, rimasti ampiamente delusi nella serata di martedì non soltanto per il risultato finale della gara, ma anche per un altro spiacevole episodio.

La tifoseria dei ‘Colchoneros’, infatti, non ha avuto la possibilità di assistere alla gara sin dalle prime battute del match, tutto questo a causa dei controlli effettuati in precedenza dal personale di sicurezza. Niente di così eclatante, se non fosse per il fatto che i cittadini spagnoli siano rimasti lì ‘con le mani in mano’ per circa un’ora di tempo.

Appello tifosi Atletico all’UEFA: “Denunceremo il personale di sicurezza dell’Inter e la polizia italiana”

È tutto vero, i tifosi dell’Atletico Madrid hanno domandato al proprio club di presentare un appello rivolto all’UEFA per denunciare quanto accaduto qualche istante prima del match giocatosi soltanto pochi giorni fa contro l’Inter.

Un episodio, questo, che ha come principali protagonisti la polizia italiana e il personale di sicurezza dell’Inter, accusati di aver effettuato meticolosi controlli a discapito della tifoseria spagnola, trattenuta in uno spazio ristretto al di fuori del ‘Meazza’ per più di un’ora. Non solo, ad aver poi influito nelle dinamiche anche quanto accaduto al termine del match, coi tifosi dell’Atletico Madrid trattenuti nel settore ospite anche qui per un tempo superiore ai sessanta minuti.

Questo l’appello lanciato, nel frattempo, dai tifosi ospiti: “Denunceremo all’UEFA il personale di sicurezza dell’Inter e la stessa polizia italiana. Abbiamo sempre sostenuto le azioni e le misure volte al controllo dei prepotenti, ma non è comprensibile estenderlo a tutti i tifosi. Non c’è alcuna giustificazione a riguardo e domanderemo perciò al nostro club di adottare le misure adeguate affinché tali sfortunati eventi non si ripetano in futuro. È inaccettabile vedere migliaia di persone trattate come se fossero bestiame”.