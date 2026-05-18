Calciomercato Inter, rimonta Marotta: super colpo a costo zero

Il presidente nerazzurro vuole accaparrarsi il più forte giocatori tra quelli in scadenza di contratto a giugno

C’era una volta Beppe Marotta, il Re degli Svincolati. E forse ci sarà ancora. Sebbene sia cambiata la politica di mercato dell’Inter con il passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, l’attuale presidente nerazzurro, insieme ad Ausilio e Baccin, continua a monitorare la situazione in cerca di occasioni. Farsi sfuggire la possibilità di piazzare un grande colpo a costo zero, in effetti, sarebbe un delitto.

Ecco perché l’Inter, stando a quanto riportato da Sports Illustrated, sarebbe in corsa per il calciatore più prezioso (secondo le valutazioni di transfermarkt) tra quelli in scadenza di contratto a giugno. Si tratta di Ibrahima Konate, la cui stima di cartellino è di 50 milioni di euro, che è sul gradino più alto del podio davanti a Vlahovic e Bernardo Silva. Vero è che il Liverpool non ha ancora perso le speranze di rinnovo, ma la trattativa è ferma.

Convocato da Deschamps per i Mondiali, il 26enne difensore centrale francese ha cinque opzioni fuori dalla Premier tra cui scegliere qualora non firmasse un nuovo contratto con i Reds. Potrebbe tornare in patria per giocare nel Paris Saint-Germain, oppure nella Liga spagnola dove Real Madrid e Barcellona sono pronte a contenderselo. Oltre all’Inter, infine, c’è la pista Arabia Saudita se dovesse preferire i soldi alla carriera. Gli altri club si sono già mossi, Marotta è chiamato alla rimonta.