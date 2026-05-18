Inter, colpo di scena Chivu: a Bologna senza nove giocatori

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Mossa senza precedenti del tecnico rumeno, che per l’ultima di Serie A schiererà una formazione inedita

Lo scorso 6 giugno, quando furono svelati i calendari di Serie A, qualche tifoso dell’Inter tremò nel vedere che all’ultima giornata i nerazzurri avrebbero dovuto giocare in trasferta contro il Bologna. Troppo freschi i ricordi degli scudetti persi al Dall’Ara nel 2022 e nel 2025. E invece la sfida di sabato prossimo sarà poco più di un’amichevole, visto che la squadra di Cristian Chivu si è già laureata campione d’Italia da settimane.

Bologna-Inter, follia Chivu: via nove giocatori
Chivu con i trofei scudetto e Coppa Italia (Foto Ansa) – Interlive.it

La stessa formazione di Italiano ormai non ha più obiettivi. Potrebbe essere allora l’occasione di fare qualche esperimento. Se contro il Verona ieri Chivu ha schierato il 4-4-2 con tante seconde linee, il prossimo week end il tecnico rumeno potrebbe mandare in campo un undici totalmente inedito e con tanti giovani. Se verranno confermate le indiscrezioni di Tuttosport, infatti, l’idea è quella di liberare i calciatori che faranno i Mondiali già domani.

La lista è ampia e comprende tra gli otto e i dieci calciatori, tra i quali nessun portiere. Si va dagli olandesi De Vrij e Dumfries allo svizzero Akanji in difesa, con il tedesco Bisseck (poche chance) e il brasiliano Carlos Augusto (nella lista dei 55 di Ancelotti) ancora in bilico. Si passa poi da due centrocampisti: il turco Calhanoglu e il croato Sucic. Si chiude con i tre attaccanti: l’argentino Lautaro Martinez, il francese Thuram e l’ivoriano Bonny.