Inter, colpo di scena Chivu: a Bologna senza nove giocatori

Mossa senza precedenti del tecnico rumeno, che per l’ultima di Serie A schiererà una formazione inedita

Lo scorso 6 giugno, quando furono svelati i calendari di Serie A, qualche tifoso dell’Inter tremò nel vedere che all’ultima giornata i nerazzurri avrebbero dovuto giocare in trasferta contro il Bologna. Troppo freschi i ricordi degli scudetti persi al Dall’Ara nel 2022 e nel 2025. E invece la sfida di sabato prossimo sarà poco più di un’amichevole, visto che la squadra di Cristian Chivu si è già laureata campione d’Italia da settimane.

La stessa formazione di Italiano ormai non ha più obiettivi. Potrebbe essere allora l’occasione di fare qualche esperimento. Se contro il Verona ieri Chivu ha schierato il 4-4-2 con tante seconde linee, il prossimo week end il tecnico rumeno potrebbe mandare in campo un undici totalmente inedito e con tanti giovani. Se verranno confermate le indiscrezioni di Tuttosport, infatti, l’idea è quella di liberare i calciatori che faranno i Mondiali già domani.

La lista è ampia e comprende tra gli otto e i dieci calciatori, tra i quali nessun portiere. Si va dagli olandesi De Vrij e Dumfries allo svizzero Akanji in difesa, con il tedesco Bisseck (poche chance) e il brasiliano Carlos Augusto (nella lista dei 55 di Ancelotti) ancora in bilico. Si passa poi da due centrocampisti: il turco Calhanoglu e il croato Sucic. Si chiude con i tre attaccanti: l’argentino Lautaro Martinez, il francese Thuram e l’ivoriano Bonny.