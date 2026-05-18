Striscioni contro il Milan, squalifica o multa? La sanzione di Thuram

Durante la festa per il double scudetto e Coppa Italia, l’attaccante dell’Inter ha mostrato due cartelloni cono sfottò ai rossoneri

Una grande festa per le vie di Milano, con 400mila tifosi entusiasti per la stagione trionfale dell’Inter. La squadra di Cristian Chivu ha conquistato il double: Scudetto più Coppa Italia. Nella gara interna pareggiata contro il Verona nell’ultima davanti al pubblico di San Siro, sono stati fatti giocare i calciatori che hanno avuto meno minutaggio e quelli che probabilmente andranno via da Appiano Gentile.

Dopo il triplice fischio finale dell’arbitro Calzavara, mister Chivu e capitan Lautaro Martinez hanno alzato il trofeo del 21esimo scudetto. Prima la festa in campo e poi quella sul pullman scoperto che ha fatto il percorso dallo stadio Meazza a Piazza Duomo in un bagno di folla di tifosi nerazzurri.

Tra i protagonisti soprattutto Marcus Thuram, che ha anche mostrato due striscioni di sfottò contro il Milan. Uno con scritto “I Derby mettiteli nel cu*o” e l’altro con un ratto sulla bandiera rossonera. Thuram sarà sanzionato dalla giustizia sportiva.

I precedenti sono recenti e parlano chiaro: per evitare la squalifica, dovrà patteggiare una multa di circa 5mila euro. Come accadde a Krunic, Theo Hernandez e Maignan nel 2022 con lo striscione “La Coppa Italia mettila nel cu*o“. E come accadde a Gianluca Mancini dopo il derby con la Lazio con il topo sul bandierone biancoceleste.