Cessione UFFICIALE: l’Inter si tiene il 40% sulla futura rivendita

Primo affare in uscita di Marotta e Ausilio. Venduto in Serie A: ecco quanto incassa il club nerazzurro

La penultima giornata di campionato ha emesso altri tre verdetti dopo quelli delle scorse settimane con l’Inter campione d’Italia per la 21esima volta e con le retrocessioni di Pisa e Verona. Il Napoli è la seconda squadra a qualificarsi per la prossima Champions League, mentre l’Atalanta giocherà la Conference e il Cagliari è aritmeticamente salvo.

Proprio il traguardo raggiunto dai sardi fa scattare la seconda operazione ufficiale di calciomercato per il club nerazzurro. Se infatti con lo scudetto era scattato l’obbligo di acquisto di Akanji dal Manchester City, con la permanenza in Serie A del Cagliari si perfeziona le cessione a titolo definitivo di Sebastiano Esposito ai rossoblù.

L’Inter incassa subito 4 milioni di euro, ma si è tenuta anche il 40% sul prezzo della futura rivendita del fratello di Francesco Pio. Il che vuol dire che Marotta potrebbe fare due volte cassa questa estate. Non è scontata infatti la permanenza di Sebastiano Esposito in Sardegna: su di lui ci sono il Torino, la Lazio e il Como. Base d’asta 10 milioni, il che permetterebbe ai nerazzurri di incassarne altri 4.