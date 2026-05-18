Inter, ecco gli otto giocatori che vanno via. E poi c’è Dumfries

Per molti calciatori della rosa di Chivu quella di ieri è stata l’ultima gara a San Siro con la maglia nerazzurra

Non c’era modo migliore per chiudere il ciclo. L’Inter si aggiudica lo scudetto e la Coppa Italia in una stagione 2025-26 da incorniciare. Soprattutto perché arriva dopo un’annata che mentalmente poteva abbattere un tirannosauro e invece è stato bravo Cristian Chivu a risollevare il morale della squadra. Il presidente Marotta ha detto che la rosa non verrà smantellata, ma ci sono almeno otto giocatori con le valigie in mano.

In primo luogo in cinque in scadenza di contratto. Contro il Bologna sarà l’ultimo ballo interista per i vari Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan. Potrebbe invece rinnovare (con ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale) De Vrij, visto che in difesa ci saranno già abbastanza novità. L’olandese ha sempre fatto il suo quando è stato chiamato in causa e può tornare utile sia in campo che nello spogliatoio dell’Inter.

Due acquisti della scorsa estate possono già partire a luglio: si tratta dell’esterno brasiliano Luis Henrique e del centrocampista francese Diouf (sul quale ci sono ancora valutazioni in corso). Per fare cassa, inoltre, saluterà anche Frattesi. Da capire il futuro di Carlos Augusto e Bastoni: il brasiliano vuole giocare di più e se il Nazionale azzurro dovesse rimanere, allora sarebbe lui a partire. Capitolo a parte per Dumfries: tutto dipende dal fatto che un top club paghi o meno la clausola di rescissione.