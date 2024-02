Gioia e scongiuri: “L’Inter è a un passo”

Nerazzurri dirottati verso i quarti di finale di Champions, c’è un indizio che sorride in favore della ‘banda’ di Inzaghi e condanna quella di Simeone

Ad aggiudicarsi il primo atto degli ottavi di finale di Champions l’Inter di Simone Inzaghi, uscita vincitrice per 1-0 dal ‘Meazza’ contro l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, grande ex della gara. A condannare la formazione spagnola alla sconfitta la rete realizzata al 79′ da Marko Arnautovic.

Nonostante le tre clamorose palle gol fallite pochi minuti prima del gol, l’austriaco è ugualmente riuscito a mettere il proprio timbro nella serata di martedì, candidandosi tra l’altro al premio di ‘Player of the Week’ della Champions League. Un successo, questo, che consentirà a Lautaro e compagni di mettere piede sul manto erboso del ‘Civitas Metropolitano’ con due risultati su tre a propria disposizione (fissato il prossimo 13 marzo il confronto valido per il ritorno degli ottavi di finale).

Nonostante l’Atletico Madrid si sia confermata una delle squadre più rognose da affrontare, il tecnico nerazzurro ha preparato in maniera egregia la gara disputatasi soltanto pochi giorni fa, con la speranza che esiti simili possano esserci anche in occasione del prossimo appuntamento in programma coi ‘Colchoneros’. Chiaro che ad aver, al momento, maggiori chance di approdare al turno successivo della competizione è proprio l’Inter. Un dato, questo, confermato anche dai bookmakers, a testimonianza del momentaneo 1-0 in favore dei nerazzurri.

Passaggio turno Inter ai quarti di finale quotato a 1,30: Atletico Madrid dato a 3,45

Secondo gli esperti di Snai, l’Inter ha praticamente la qualificazione in tasca. A testimoniarlo il passaggio del turno dei nerazzurri quotato a 1,30 contro i 3,45 dell’Atletico Madrid, costretto a rincorrere sulla formazione di Simone Inzaghi (dati, questi, fin troppo sbilanciati a essere sinceri).

Ci sono, infatti, tutti gli ingredienti necessari per far sì che i ‘Colchoneros’ provino a ribaltare il risultato dell’andata, peraltro davanti all’affetto del proprio pubblico. Lautaro e compagni dovranno dimostrare di meritarsi questa qualificazione, tentando di uscire da uno degli stadi più caldi d’Europa con un risultato a proprio favore. A prescindere da quanto raccontano i bookmakers, a parlare sarà come sempre il campo ed è questo l’aspetto di cui va tenuto conto.

Nel frattempo, sono già spuntate fuori le quote delle squadre candidate alla vittoria finale, con William Hill e Planetwin365 che danno il Manchester City a 2,50, il Real Madrid a 5 e a seguire l’Inter a 10. Molto più indietro, invece, Napoli e Lazio, il cui successo finale è quotato rispettivamente a 51 e 101.