Sommer non si è allenato, ecco il motivo: pronto Audero

Guai in vista per Inzaghi, che rischia ora di dover fare a meno del proprio portiere titolare per la trasferta di Lecce

Yann Sommer sta continuando a rivelarsi un’assoluta garanzia per l’Inter. A testimoniarlo i 21 clean-sheet ottenuti in questa prima parte di stagione dall’estremo difensore svizzero, 15 di questi fatti registrare in A.

A proposito di campionato, è in programma domenica alle ore 18:00 al ‘Via del Mare’ il fischio d’inizio di Lecce-Inter, appuntamento valido per la 26esima giornata. Il tecnico piacentino, con un occhio indirizzato all’impegno di mercoledì con l’Atalanta (il famoso recupero del 21esimo turno di Serie A), è intenzionato a spedire in campo qualche seconda linea, dando così vita a un abbondante turnover.

Bisseck, Frattesi, Carlos Augusto, Sanchez e Arnautovic. Questi alcuni dei cambi programmati da Simone Inzaghi per la sfida di Lecce, tecnico che d’altra parte deve fare i conti anche con la situazione Sommer, impossibilitato a svolgere quest’oggi la seduta d’allenamento a cui hanno preso parte i nerazzurri soltanto poche ore fa.

Sommer colpito dalla febbre: in caso di forfait dello svizzero fiducia ad Audero contro il Lecce

Yann Sommer non ha potuto prendere parte all’allenamento di oggi a causa di qualche linea di febbre. Questa la novità di cui deve tener conto il tecnico Simone Inzaghi in queste ultime ore, che a sua volta potrebbe così finire per dover fare a meno del proprio portiere titolare in vista della gara col Lecce.

Le condizioni dell’ex Bayern Monaco verranno rivalutate nella giornata di domani, momento in cui i nerazzurri svolgeranno la rifinitura prima della partenza alla volta della Puglia. Nel caso in cui l’attuale numero 1 del club meneghino non dovesse farcela, il tecnico piacentino è pronto a schierare Emil Audero tra i pali, con all’attivo 2 soli gettoni in stagione (presenze, queste, in cui l’ex Juve ha incassato 5 reti tra Champions League e Coppa Italia).

Stesso e identico tipo di discorso per Federico Baschirotto, difensore centrale del Lecce rimasto a riposo nell’allenamento odierno a causa di uno stato influenzale che lo ha colpito nelle scorse ore. Da valutare anche le sue condizioni per l’impegno in programma tra soli due giorni al ‘Via del Mare’.