Un altro calciatore importante si è infortunato nel match d’andata degli ottavi Champions terminato 1-0 in favore della squadra di Inzaghi

E sono tre. Dopo Thuram e Griezmann, un altro protagonista di Inter-Atletico Madrid è finito ko. Il club ha diramato il bollettino medico dopo gli esami strumentali.

Stiamo parlando di José Maria Gimenez, uno dei cosiddetti big della formazione allenata da Diego Simeone. Ventinove anni compiuti lo scorso gennaio, l’uruguagio è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo, proprio come Thuram, dopo un buon primo tempo. Al suo posto è entrato Savic. L’Atletico ha reso noto l’entità del guaio fisico che ha colpito il centrale di Toledo, anche nel recente passato accostato alla Serie A, dalla Juventus alla stessa Inter.

Al ‘Meazza’ contro l’undici di Inzaghi, il numero 2 dei ‘Colchoneros’ ha subito un problema di natura muscolare, nella fattispecie un “infortunio miofasciale alla coscia destra“.

“Il nazionale è già sottoposto a cure fisioterapiche e si sta riprendendo dall’infortunio – aggiunge la nota degli spagnoli – L’evoluzione delle sue condizioni e i test di controllo determineranno il suo ritorno alle competizioni”. Qualche dubbio sulla sua presenza nella gara di ritorno, in programma il 13 marzo, è giusto lasciarlo, seppur non sembra trattarsi di una cosa grave

Non è grave, ma quantomeno più serio quello invece di Griezmann.

Da Gimenez a Griezmann, problemi per Simeone in vista di Atletico-Inter

Il transalpino non ha giocato una gran partita, lasciata a poco meno di un quarto d’ora dal termine. Il cambio con Correa è stata una scelta tecnica, ma evidentemente anche parzialmente dettata dalle sue non perfette condizioni fisiche.

Infatti all’indomani l’Atletico ha reso noto che il suo numero 7, assieme a Morata autore fin qui di una eccellente stagione, si è fatto male alla caviglia. L’esito degli accertamenti ha parlato nello specifico di una “moderata distorsione alla caviglia”. Come Gimenez, Griezmann proverà a rientrare in tempo, se non addirittura prima del match di ritorno contro Lautaro e compagni al ‘Civitas Metroplitano’, dove molto probabilmente ci sarà Marcus Thuram.

Thuram, nessuna lesione: possibile rientro tra Genoa e Bologn

Gli esami a cui si è sottoposto ieri il francese hanno esclusio lesioni. Per il numero 9 dell’Inter “elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra”.

In casa nerazzurra filtra grande ottimismo, si conta di recuperarlo in una quindicina di giorni seppur in questi casi bisogna andarci sempre con estrema cautela. Thuram potrebbe rientrare tra Genoa e Bologna, gare in cui rimettere benzina nelle gambe in ottica Madrid.