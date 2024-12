I tifosi dell’Inter non se ne fanno una ragione: gelo Thuram

Si addensano nubi sempre più minacciose sul futuro del formidabile attaccante francese. Le ultime

10 gol e 6 assist in 14 gare di campionato. Un solo gol, ma quanto è stato pesante, in Champions a sbloccare nei minuti di recupero la complicata gara contro lo Young Boys. È davvero una stagione d’oro quella vissuta fino a questo momento da Marcus Thuram, l’attaccante transalpino che sta perfino oscurando Capitan Lautaro, al netto di un’annata finora non eccezionale del giocatore argentino.

Titolare di un contratto col club nerazzurro in scadenza nel 2028, il figlio d’arte ha anche acconsentito all’inserimento di una clausola rescissoria di 85 milioni. Una cifre forse spropositata al momento del suo arrivo, tra l’altro a costo zero, a Milano. Ma che ora ingolosisce non poco le big d’Europa.

Già perché paradossalmente il sapere che ‘basterebbe’ staccare un assegno di tale portata per portarsi via il bomber ha creato un riferimento ben preciso alle società interessate al suo acquisto. Oltre al pressing, che si sta facendo via via più insistente, di colossi come Real Madrid e Barcellona, c’è un altro top club europeo che pare aver deciso di tesserare a tutti i costi il fratello dello juventino Khephren.

Thuram addio, il PSG lo vuole a tutti i costi: tifosi in ansia

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa francese e non solo, la società di Al-Khelaifi ne avrebbe abbastanza di Randal Kolo Muani, l’antieroe della finale mondiale a Qatar 2022 tra Francia ed Argentina. Quello che ha avuto sui suoi piedi il pallone che avrebbe potuto consegnare a ‘Les Bleus‘ il titolo iridato.

Il francese di origini congolesi, arrivato alla corte del PSG nel settembre del 2023 per 95 milioni, ha di fatto deluso le aspettative. L’ex Eintracht gode però ancora di ampio credito in Bundesliga, dove alcune società farebbero a gara per averlo tra le proprie fila.

Ecco che allora, cedendo il giocatore che Luis Enrique ha già dimostrato di non apprezzare particolarmente, si potrebbe arrivare a strappare Thuram all’Inter. Come? Ma pagando la clausola, ovviamente. Notoriamente, al di là di potenziali problemi col FPP, non è mai stato un problema per il patron qatariota investire svariati milioni pur di soddisfare quell’ossessione chiamata Champions League. Una competizione che, mai come quest’anno, vede il PSG addirittura a rischio eliminazione già nella prima fase.