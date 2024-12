Inzaghi lo vuole a gennaio: ma il giocatore ha rifiutato l’Inter

Una doccia fredda per l’allenatore nerazzurro: no secco all’Inter, il grande colpo per il mercato invernale è già saltato

Campo e calciomercato sono due temi bollenti in casa Inter, negli ultimi tempi. Il club nerazzurro sta progettando con largo anticipo le prossime mosse in vista della stagione 2025/26. È chiaro, però, come nel mese di gennaio possa muoversi già qualcosa di importante: sognare, d’altronde, non costa nulla.

In attacco la situazione è in continuo divenire. Da Arnautovic a Correa – entrambi in scadenza il 30 giugno 2025 con i nerazzurri – le opzioni di uscita sul tavolo non mancano. Soprattutto per l’austriaco che tra le tante pretendenti sembrerebbe proiettato verso una nuova avventura al Torino, per rimpiazzare l’infortunato Zapata.

È chiaro ed evidente come in casa Inter si stia programmando una rivoluzione nell’attacco di Inzaghi che a giugno potrebbe risparmiare i soli Lautaro e Thuram. E se il figlio d’arte continua comunque ad essere al centro dei desideri del PSG, non se la passa benissimo il neo arrivato Mehdi Taremi che potrebbe pure decidere di fare le valigie appena dodici mesi dopo la sua firma.

Nel frattempo la rincorsa agli innesti è cominciata e vedrebbe un nome su tutti suscitare un grande interesse da parte della dirigenza di Viale della Liberazione. L’Inter proverà a regalarlo a Simone Inzaghi a tutti i costi ma sul futuro del potenziale nuovo attaccante nerazzurro cala il gelo.

“Inter? No, grazie”: mazzata tremenda per l’attaccante

L’obiettivo di metà stagione dell’Inter, ma soprattutto di Simone Inzaghi, si chiama Federico Chiesa. Il tecnico piacentino stima tantissimo l’ex ala della Juventus e vorrebbe averlo con sé a partire dal mese di gennaio: una possibilità che, però, sembra già sfumata prima ancora di nascere.

Secondo ‘Teamtalk’ nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra avrebbe parlato col Liverpool della possibilità di accogliere Chiesa in prestito fino al termine della stagione. Al momento il figlio d’arte ha giocato appena 18′ in Premier League a causa degli infortuni e si ritrova a dover rincorrere un posto da titolare: è dietro Salah, inamovibile nello scacchiere di Arne Slot.

L’egiziano, in scadenza il 30 giugno 2025 ed in passato accostato alla suggestiva ipotesi nerazzurra, potrebbe firmare presto un rinnovo biennale: motivo per cui lo spazio per Chiesa potrebbe ridursi in modo drastico. Ecco perché la dirigenza di Viale della Liberazione ci starebbe provando davvero per portare a Milano il classe ’97, pagato appena 12 milioni dai ‘Reds’ durante la scorsa estate.

La volontà di Chiesa, però, sembrerebbe destinata a lasciare l’amaro in bocca agli interisti. L’attaccante genovese è fermo sulla sua decisione di riscattarsi con la maglia del Liverpool, attende di riconquistare la miglior forma fisica per prendersi la scena in Premier League e convincere Arne Slot a puntare su di lui.