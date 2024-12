L’accordo con Arnautovic è il regalo di Natale per l’Inter: affare chiuso a gennaio

L’austriaco a sorpresa potrebbe lasciare i nerazzurri per iniziare una nuova esperienza in Serie A. Contatti in corso per la fumata bianca

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter. Tra i giocatori che a sorpresa potrebbero uscire ci sarebbe anche Arnautovic. L’austriaco ha il contratto in scadenza al termine della stagione e rischia di trovare ancora meno spazio con la crescita di Correa. Per questo motivo da parte del giocatore c’è la massima disponibilità a cambiare squadra per trovare maggiore continuità e ritornare ai livelli che lo abbiamo visto a Bologna.

Secondo le ultime indiscrezioni, un club di Serie A avrebbe individuato in Arnautovic il rinforzo giusto per l’attacco nel prossimo calciomercato invernale. Una trattativa destinata a concludersi a costi non altissimi visto il contratto in scadenza al termine della stagione. Valutazioni e ragionamenti in corso, ma per l’austriaco questi potrebbero essere gli ultimi giorni con la maglia nerazzurra prima di iniziare una esperienza completamente nuova.

Il nome di Arnautovic ormai da diverse settimane è accostato a molti club. Il poco spazio a disposizione e il contratto in scadenza al termine della stagione lo portano ad essere un obiettivo per le squadre alla ricerca di una punta. Da parte dell’Inter nessuna necessità di cedere il giocatore, ma davanti ad una occasione importante i nerazzurri sono pronti ad aprire anche per evitare una minusvalenza importante.

Inter: Arnautovic resta in Serie A, firma a gennaio

E in queste ultime ore l’austriaco sembra diventato il primo obiettivo del Torino. Con Simeone che costa caro e Beto verso la Roma, i granata avrebbero individuato nell’austriaco il sostituto ideale dell’infortunato Zapata. L’operazione non dovrebbe concludersi a cifre impossibili anche se bisognerà capire la disponibilità del giocatore a ridursi l’ingaggio dai 3,5 milioni di oggi ai 2 che guadagnerebbe in granata. Altra cosa la durata del contratto. L’ex Bologna è pronto a dire sì ad un accordo di 18 mesi.

Il Torino, comunque, valuta e nelle prossime settimane scioglierà le riserve. Un attaccante serve e Arnautovic ad oggi sembra rappresentare il profilo più semplice da raggiungere a gennaio. Restano in corsa anche Simone e Beto, ma non si escludono delle sorprese dell’ultimo istante. L’Inter attende per capire anche come muoversi in entrata. Un possibile addio dell’austriaco potrebbe aprire alla possibilità di intervenire per andare a prendere un nuovo attaccante. Ma questa è una decisione che spetterà specialmente a Simone Inzaghi.