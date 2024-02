Vuole ancora comprare l’Inter: “L’offerta è sul tavolo”

Zhang e i nerazzurri al centro di nuove indiscrezioni. Novità clamorosa in arrivo

L’imprenditore cinese, al timone del club meneghino a partire dal 2018, resta ancora coinvolto nella faccenda con Oaktree, colosso statunitense a cui lo stesso Steven Zhang deve ancora riconoscere il prestito da 350 milioni di euro, con interessi maturati, entro maggio.

Negli scorsi giorni è sorta fuori una nuova ipotesi, quella che le due parti potessero concordare un nuovo prestito (da capire se ci saranno effettivamente i margini per raggiungere la fumata bianca). Nel frattempo, ad aver mosso ulteriori passi negli ultimi tempi verso la causa interista è stato Thomas Zillicus, ex dirigente Nokia e noto imprenditore finlandese che si è detto pronto a poter acquisire i diritti societari dell’Inter con un’offerta da 1,2 miliardi.

A complicare la situazione dell’azionista, che in passato ha provato a entrare a capo della famiglia Manchester United, il mandato d’arresto degli scorsi giorni a Singapore con tanto di bollino rosso dell’Interpol con l’accusa di aver reso falsa testimonianza sugli introiti generati quando ancora a capo della YuuZoo, società presieduta negli scorsi anni dall’ormai sbandierato tifoso interista.

In che maniera si è poi difeso il diretto interessato da queste accuse? Negando il tutto e ammettendo, inoltre, di “soffrire di una grave condizione medica per la quale al momento non esiste una cura”. Questa la notizia fatta recapitare dal businessman sessantasettenne tramite una nota diramata dalla Mobile Future Works Corporation, sua attuale società, tramite l’utilizzo dei propri canali ufficiali, news pubblicata in seguito anche sul ‘The Straits Times’. Nonostante questa sorta di ‘terremoto’ generatosi in questi ultimi giorni, però, Zilliacus continua a dirsi effettivamente interessato all’acquisizione delle quote societarie del club meneghino.

Zilliacus: “Io ancora interessato all’Inter, ho inoltrato una proposta d’acquisto a novembre”

Thomas Zilliacus non demorde e torna a parlare davanti ai microfoni di ‘Tuttosport’ a proposito del suo interessamento nei confronti della proprietà Inter.

Il noto imprenditore finlandese ha dimostrato di avere particolarmente a cuore la causa nerazzurra. Un interesse, il suo, manifestatosi per la prima volta nel periodo di giugno, momento in cui Lautaro e compagni sono poi scesi in campo pochi giorni dopo nella splendida cornice cornice di pubblico dell’Ataturk Olympic Stadium’ di Istanbul, dove ad averla spuntata nell’ultimo atto di Champions League è stato il Manchester City.

Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dall’ex dirigente Nokia riguardo l’attenzione posta verso il club meneghino: “Sono ancora interessato all’Inter. Ho inoltrato una proposta d’acquisto a novembre ed è tutt’ora valida. La mia speranza è quella che i proprietari del club vogliano sedersi attorno a un tavolo per parlarne”.