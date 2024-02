“70 milioni”: pazzesco Thuram, maxi plusvalenza Inter

Il francese potrebbe dire addio alla Serie A un solo anno dopo il suo approdo a Milano. A mettere in chiaro le cose questo annuncio

Ha sorpreso letteralmente chiunque l’impatto avuto da Marcus Thuram sull’Inter, calciatore che soltanto sino a qualche mese fa ha sempre e comunque svolto la mansione d’esterno d’attacco e che invece, con Simone Inzaghi alla propria guida, si è riscoperto prima punta in un reparto a due.

Già 10 i gol e gli assist realizzati dal francese in questa prima parte di campionato, col classe ’97 capace quindi di raggiungere immediatamente la doppia cifra al suo primo anno in Serie A. Ad aver fatto clamore, più di tutto, è il feeling instaurato in un nulla col proprio compagno di reparto Lautaro Martinez, che a sua volta ha dato l’impressione di avere una marcia in più con l’ex Borussia M’Gladbach al proprio fianco.

Già monitorato in passato da Barcellona, Psg e qualche altra big d’Europa, a seguito delle straordinarie prestazioni offerte sul campo Thuram è finito da punto e accapo sotto la lente d’ingrandimento delle più grandi società calcistiche ad oggi in circolazione. Approdato a Milano in estate a parametro zero, l’attuale numero 9 dell’Inter ha ora raggiunto una valutazione sui 70 milioni di euro (e non può che rappresentare a questo punto una potenziale e super plusvalenza). A confermarlo anche quest’importante annuncio rilasciato direttamente da Fabrizio Biasin, che si è così espresso sulla situazione del ragazzo.

Biasin a Tv Play: “Thuram via in estate? Si tratterebbe dell’ennesima plusvalenza”

Fabrizio Biasin, noto giornalista di ‘Libero’, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha fatto il punto della situazione sull’Inter di Simone Inzaghi, ora prima in classifica con un vantaggio notevole sulla Juventus. Non solo, tra i tanti temi trattati c’è anche quello riconducibile al nome di Marcus Thuram. Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate sul conto dell’attaccante francese:

“Chiunque accetti in questo momento il progetto del PSG è soltanto per una pura questione di soldi. Lautaro per il dopo Mbappe? Non ce lo vedo per niente, anzi lo ritengo uno degli ultimi di cui privarsi al pari di Barella. Thuram, invece, sarebbe già un nome più plausibile anche per una questione di nazionalità. Per finanziare il proprio mercato l’Inter dovrà inevitabilmente cedere qualcuno, e questo è chiaro, ma in questo momento è alquanto difficile capire chi sarà il sacrificabile. Nel caso in cui dovesse essere Thuram ad andarsene, si tratterebbe dell’ennesima plusvalenza visto che è stato preso a zero soltanto qualche mese fa e ora vale sui 60-70 milioni”.

Nel frattempo, ad aver messo in fortissima apprensione l’intero ambiente Inter negli scorsi giorni è stato proprio l’infortunio rimediato dall’attaccante francese durante il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions con l’Atletico Madrid. Fortunatamente, però, nulla di grave per l’ex Borussia M’Gladbach, che potrà tornare a disposizione di Simone Inzaghi tra 15-20 giorni. Elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra, questo è quanto emerso dagli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto il calciatore.