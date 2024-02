Anticipi e posticipi fino alla 30esima: il calendario dell’Inter

Ufficializzate date e orari di partenza dei prossimi impegni di campionato dei nerazzurri, a loro volta di scena domani pomeriggio al ‘Via del Mare’ contro il Lecce

È in programma domani alle ore 18:00 il fischio d’inizio di Lecce-Inter, impegno valido per la 26esima giornata di campionato. Ad affrontarsi saranno, per l’appunto, la formazione di Roberto D’Aversa, ora posizionata a metà classifica, e quella di Simone Inzaghi, con 9 punti di vantaggio sulla Juventus nonostante l’appuntamento in meno rispetto ai bianconeri.

Fissato, infatti, il prossimo mercoledì alle ore 20:45 il calcio d’inizio di Inter-Atalanta, recupero valido per il 21esimo turno di A. I nerazzurri di Milano hanno avuto la bravura e il merito di uscirne come meglio non potevano da un vero e proprio tour de force, in cui Lautaro e compagni hanno dovuto vedersela a cavallo tra gennaio e febbraio contro Lazio, Napoli, Fiorentina, Juventus, Roma e infine Atletico Madrid (gare terminate tutte in favore del club meneghino, tutte).

Dopo la trasferta di Lecce e la gara interna contro la formazione di Gian Piero Gasperini, seguirà poi l’impegno in mura amiche contro il Genoa, in programma il prossimo lunedì 4 marzo alle ore 20:45. E che ne sarà del resto poi? A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda è stata proprio la Lega Serie A, che ha ufficializzato date e orari degli impegni che vanno dalla 28esima alla 30esima giornata di campionato proprio in queste ultimissime ore.

Ufficializzate date e orari dalla 28esima alla 30esima di A: Bologna, Napoli ed Empoli sulla strada dell’Inter

Fissati gli anticipi e i posticipi che vanno dalla prima settimana di marzo al primo turno di marzo, con l’Inter costretta a vedersela dapprima con Bologna e Napoli e in seguito con l’Empoli.

In tal senso, i nerazzurri voleranno alla volta dell’Emilia-Romagna in data 10 marzo, dove è in programma alle ore 18:00 il match di ritorno contro la formazione di Thiago Motta, ora al quarto posto in classifica dopo la splendida vittoria maturata ieri sera per 2-0 in casa contro il Verona. A seguire, invece, gli impegni contro i ‘partenopei’ e la squadra guidata da Davide Nicola, entrambi fissati al ‘Meazza’ in data 17 e 30 marzo. Di mezzo anche la trasferta del 13 marzo al ‘Civitas Metropolitano’ alle ore 21:00.

Di seguito il calendario completo dell’Inter a partire dal 10 marzo in poi: