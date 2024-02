Dall’Inter alla Serie B, nuova avventura per M’Vila

L’ex centrocampista nerazzurro riparte dal campionato cadetto. Svelato il club con cui il metronomo francese ha siglato un nuovo accordo

Vi ricordate Yann M’Vila? Centrocampista approdato nel lontano luglio 2014 a Milano in sponda nerazzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto? L’Inter lo ha rilevato in quell’epoca dal Rubin Kazan, trattenendolo poi nel proprio quartier generale per una sola ed unica stagione.

Il metronomo francese non ha lasciato un buon ricordo di sé dalle parti di Appiano, anche e soprattutto perché sbarcato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ in uno dei momenti più bui della storia dell’FC Internazionale Milano, periodo in cui la formazione allora guidata dal tecnico Walter Mazzarri (fresco d’esonero dal Napoli, arrivato a inizio settimana a beneficio del nuovo allenatore Calzona) navigava ancora a metà classifica.

Quattordici, per l’esattezza, le apparizioni collezionate in quella stagione dal classe ’90, che a sua volta non è riuscito a totalizzare alcuna rete o assist con indosso la maglia nerazzurra. A far seguito le esperienze con Sunderland, Rubin Kazan (l’ennesima), Saint Etienne e infine Olympiacos, club che ha mantenuto i diritti sulle prestazioni sportive dell’ex Inter sino alla passata stagione.

Otto, in totale, i centri realizzati da M’Vila al fianco della formazione greca, col centrocampista (ora 33enne) in grado di mettere a referto anche 7 assist. Le strade del calciatore e quelle dei biancorossi si sono separate soltanto nella scorsa estate, momento in cui l’accordo siglato tempo fa tra le due parti ha cessato di avere validità. Una situazione, questa, che ha costretto il diretto interessato a restare ai box sino a qualche giorno fa perché svincolato. Diverso invece ora, con M’Vila che a inizio settimana ha deciso di intraprendere una nuova avventura al fianco di un altro club inglese.

M’Vila è del West Bromwich Albion: arrivata la firma col nuovo club

Yann M’Vila è un nuovo calciatore del West Bromwich Albion, arrivata a inizio settimana la firma sul nuovo accordo stipulato col club inglese.

Il centrocampista francese ha firmato un contratto con la società, quest’oggi militante in Championship (campionato di seconda fascia inglese), valido sino al termine di questa stagione. Nuova esperienza, dunque, in arrivo per il mediano ex Inter. Cinquantadue, al momento, i punti totalizzati in campionato dalla formazione guidata dal tecnico Carlos Corberán, posizionata ora al quinto posto in classifica.